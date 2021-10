El Pleno del Consell ha aprobado un decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural Inmaterial a la paella valenciana, como el arte de unir y compartir. Son muchas las versiones y modalidades que ofrece esta receta y por eso, en los últimos años, han surgido planes de actuación y entidades para su promoción, protección y reconocimiento. Y es que, si hablamos del plato por excelencia valenciano, la paella, la controversia está asegurada. La internacionalización de la joya culinaria valenciana ha derivado en un sinfín de variopintas recetas en la que, según la última publicación del Boletín Oficial del Estado, no todos los ingredientes tienen cabida. Aunque todos los chefs quieren y tienen su propia interpretación del plato típico valenciano.

El decreto recoge la denominación principal de lo que es 'paella valenciana' así como la elaboración de esta receta, que cuenta con diversas variantes a lo largo del territorio valenciano. Asimismo, se describe la forma de cultivo y recogida del arroz, las diferentes técnicas para elaborar la paella y el simbolismo que aporta este plato en las comidas familiares.

Así que los renombrados chefs y cocinillas varios ya no podrán llamar paella valenciana a sus interpretaciones de este plato típico. Como el cocinero David de Jorge, más conocido como Robin Food, que recientemente se posicionaba en contra de la existencia de un movimiento que él mismo denomina ‘paellismo’, en el que se contraponen los defensores de la receta tradicional frente al ‘arroz con cosas’. Otra de tantas versiones es la de Dabiz Muñoz, más al estilo ‘a la japonesa’. Y no cabe olvidar la propia versión con la que cuenta su mujer, Cristina Pedroche. Pero no todo queda en casa. El chef británico Jamie Olivier su ya viral paella con chorizo, por la que llegó a recibir incluso amenazas de muerte. Y es que la paella valenciana ha sido protagonista en muchas ocasiones de los trendig topic en las redes sociales, como esta ocasión en la que el influencer Roberto Morales (@RobeGrill), con más de 3 millones de seguidores en TikTok, decidió subir un vídeo en el que explicaba su peculiar receta de "paella al carbón". O cuando una usuaria de Twitter de Chicago llamada Marianne Murciano, quiso compartir una receta de paella en su perfil, y la cosa se acabó descontrolando.

El origen de la paella valenciana

Las raíces de la paella se remontan en el año 220 a. C., y fue Alejandro Magno quién llevó el arroz a Europa. El arroz no fue sembrado en grandes cantidades en Valencia hasta la llegada de los árabes. En el siglo XVI se empieza a tener constancia del uso, el blanqueo y la limpieza de la cascarilla del arroz. Ya en el siglo XVIII aparece en un manuscrito de recetas la primera cita referente a la paella o 'arroz a la valenciana', en el que se explicaban las técnicas para su elaboración y se remarcaba que el arroz tiene que quedar seco.

A comienzo del siglo XX, este plato típico se expande a grandes ciudades internacionales. De este modo, la paella consigue su cenit con el 'boom' turístico de los años sesenta en España con la llegada de turistas extranjeros para pasar las vacaciones a las costas españolas.

Además de la declaración como Bien de Interés Cultural, el decreto establece una serie de medidas de protección y salvaguardia del bien, que se concretarán en realizar tareas de identificación, descripción, estudio y documentación del bien, incorporar testigos disponibles con apoyos materiales que garanticen su protección y preservación o velar por el normal desarrollo así como por la transmisión a generaciones futuras. No en vano el 20 de septiembre es el Día Internacional de la Paella, que cuenta con su propia wiki y que no es de menospreciar la existencia de un emoji propio en redes sociales 🥘.

Los arroces alicantinos, olvidados

Pero no podemos olvidar que no solo de paella vive el hombre. El arroz es más que un producto típico de la Comunidad Valenciana. Es una forma de vida para todos sus habitantes, tanto es así que a lo largo de la historia se han elaborado un gran variedad de recetas de arroz, en las que este ingrediente es el protagonista principal. Desde platos de arroz con marisco, carne o pescado a recetas de arroz con verduras, la riqueza gastronómica del levante que rodea al arroz es inigualable. En cada rincón del territorio valenciano encontramos una variedad arrocera diferente. Y Alicante no es una excepción. Según afirmaba recientemente el alcalde de la ciudad en redes sociales, la provincia cuenta con más de 300 recetas diferentes de arroz que poco tienen que ver con la paella: como el arroz con costra o el arroz a banda.