Cinco minutos viendo vídeos en la plataforma de TikTok y ya te han aparecido más de dos usuarios que te recomiendan la misma cafetería y el mismo producto. La primera vez intentas ignorarlo pero, a la tercera o cuarta vez, decides pasar a la acción, guardar la dirección del lugar e ir a probar lo que has visto en ese vídeo. Ya sea para compartirlo por tus redes sociales, como el resto del mundo, o para descubrir si realmente merece la pena. Así fue cómo la panadería y cafetería madrileña Novo Mundo pasó de tener una clientela habitual de un pequeño comercio a generar largas colas a las puertas de su local hasta colgarle el cartel de sold out a su producto viral: el ‘New York Roll’.

Nosotros tampoco pudimos resistirnos al ver este producto en TikTok (una pieza de bollería hecha con hojaldre, crujiente por fuera y tierno por dentro, relleno de crema pastelera de distintos sabores) y decidimos ir a probarlo para descubrir a las personas que estaban detrás de esto.

A escasos metros de la parada 'La Latina' de la línea 5 del metro de Madrid se encuentra la pequeña panadería Novo Mundo, creadora de este producto. Conforme vamos llegando al local, nos vamos alejando del ruido del tráfico y de las multitudes del centro a través de las callejuelas del famoso barrio madrileño que todos los domingos alberga El Rastro. En una pequeña esquina, que une la calle del Carnero con la calle de Carlos Arniches, encontramos un local acristalado con las ventanas abiertas, de par en par, donde la gente está disfrutando de su café mientras lee un libro, trabaja con el ordenador o, simplemente, entabla una conversación lejos de los problemas del día a día.

El olor a pan y a masa de hojaldre recién horneado con un toque a café molido es el aroma predominante entre las cuatro paredes de Novo Mundo. Este pequeño espacio alberga un par de mesas para atender a los clientes, el mostrador principal, donde los trabajadores sirven los productos y preparan el café, y el obrador que se encuentra en la parte trasera del local donde varias personas dan vida a sus ideas a través de la cocina. Guille, uno de los tres propietarios de la cafetería, nos recibe con una sonrisa, entre el ajetreo de los clientes que están en el local durante esa mañana, y dispuesto a contarnos lo que hay detrás de este proyecto. Además, nos ofrece uno de sus productos, un rollo de canela, al que no podemos decir que no, acompañado de un café, mientras nos cuenta los secretos de Novo Mundo.

Lejos de los lugares turísticos

Bajo el lema de ‘Novo Mundo, pan, café y gente’, Guille y sus otros dos socios y compañeros de trabajo, Patricio y Norman, decidieron abrir este espacio en "un sitio que no fuese muy turístico, que fuese muy de barrio" con el objetivo de ofrecer a sus clientes un "ambiente familiar" y "muy cercano", que para ellos es "lo más importante".

Estos tres socios decidieron dejar su anterior trabajo. "Llegamos a un punto en el que ya no estábamos contentos y decidimos salir para abrir nuestro propio proyecto para poder desarrollarnos en términos de creatividad", nos cuenta Guille, que apunta que se sentían "encorsetados". Así fue como pusieron en marcha su "aventura" huyendo de los sitios céntricos por los que pasan muchos turistas en Madrid y a los que la gente solo va para posturear. El sitio y el nombre de su proyecto no es una mera casualidad, ya que a pocos metros de donde está situada la cafetería se encuentra la Plaza del Campillo del Mundo Nuevo.

Crear un proyecto de este estilo en un sitio escondido en Madrid puede ser complicado al principio, algo que tenían muy claro. "Pero confiábamos mucho en nuestras habilidades de panadería y de crear cosas nuevas e innovadoras", cuenta Guille. Lo hacían esperando que "en algún momento eso llamara la atención suficiente como para que vinieran más personas", aunque tuvieran que escapar un poco de la zona céntrica de la capital. Así han conseguido colarse en las listas de 'sitios a los que ir' de muchas personas en Madrid. Y todo ello en menos de un año y medio que lleva la panadería abierta.

En Novo Mundo cuidan todos los pequeños detalles durante el proceso de elaboración de sus productos, desde que surge la idea para elaborarlo hasta que se sirve en la mesa del cliente. "Ponemos mucha atención en todos los ingredientes, en todos los procesos de elaboración y en la elección de las materias primas", tanto en el pan y los productos de bollería como en el café, que es de "especialidad y tostado en Madrid". Una parte de su filosofía es estar en constante creación de nuevos productos para "no aburrirnos en el obrador, desarrollar nuestras habilidades y para seguir dando razones para que la gente vuelva una y otra vez" explica Guille.

Siempre innovando y creando

Las ideas para crear sus nuevos productos les han ido surgiendo en diferentes sitios y de varias maneras. Así fue como en un viaje a Nueva York, Guille visitó la famosa panadería Lafayette y probó el 'croissant supreme', como allí lo conocen, o 'new york roll' de crema de pistacho que le gustó mucho y que, por aquella fecha, todavía no había sido el boom de este producto. Además, publicó una fotografía en sus redes sociales y una de sus compañeras de trabajo le dijo: "Tenemos que hacer esto aquí en Novo Mundo, que seguro que va a triunfar". Sin embargo, no se pusieron manos a la obra hasta que, unos meses antes de las pasadas Navidades, una marca de licores les propuso hacer un trabajo en colaboración y el 'New York Roll' fue el producto perfecto para este proyecto.

Al principio, las tandas de este producto eran de ocho o diez unidades, de las que no vendían ni una tercera parte e incluso las únicas ventas eran a clientes que compraban en aplicaciones para adquirir "los productos que sobran" de las tiendas al finalizar su jornada. Parecía que el producto no se iba a vender ni tampoco iba a "triunfar", como dijo la compañera de Guille, hasta que una usuaria de TikTok, que contaba con un número importante de seguidores, publicó un vídeo de estos rolls. "En una semana o menos, tenía un millón de visualizaciones", comenta Guille, lo que derivó en un boom de este producto que dio lugar a largas colas a las puertas de su local para conseguirlo y la llegada de muchos más influencers que querían compartirlo por sus redes sociales.

Este vídeo, que actualmente llega ya a las dos millones de visitas en TikTok, originó un crecimiento en la tienda y en sus redes sociales, donde aumentaron de los 8.000 a los 12.000 seguidores en menos de dos días. Ni ellos mismos daban crédito. "Uno cuando abre un negocio, siempre espera lo mejor", nos explica Guille, que para ellos siempre fue "un objetivo", aunque no querían "crecer a todo coste, sino de forma orgánica".

Cada cosa a su ritmo

Al principio, "fue una tremenda locura", ya que su obrador tiene una capacidad pequeña de producción para dar servicio a los clientes que se acercan al local, que era un número pequeño, y a otras cafeterías y restaurantes, que les servía para "ayudar al negocio". Al aumentar tan rápido el número de clientes, tuvieron que dejar de dar servicio a otros locales para centrarse al cien por cien en elaborar productos para la panadería y atender a los clientes. Al igual que todos los días, el equipo de Novo Mundo, que está formado por 14 personas, se dan "mucha caña" para poder ofrecer servicio a todos los clientes que se acercan al local, ansiosos por conseguir este producto viral. Sin embargo, no podían llegar a cubrir toda la demanda porque, al ser un producto artesano y que está recién hecho, necesita un tiempo determinado de elaboración que tiene un ritmo distinto al de las grandes franquicias, donde llegas, lo pides y, a los minutos, te lo llevas. Esto generó quejas por parte de aquellos clientes que solo iban para conseguir el 'New York Roll', de entre todos los panes y piezas de bollería que tienen en sus mostradores, originando "mucho estrés, dolor de cabeza y frustración" en el equipo.

Este 'New York Roll' es un producto que en esta cafetería elaboran día a día "con mucho cuidado, mucho cariño y mucha dedicación", al igual que lo hacen con el resto de sus productos, y que se ha visto nublado por el hecho de hacerse viral en TikTok. Al verlo en la red social, son muchos los clientes que se acercan al pequeño comercio con el único objetivo de conseguir ese producto sin tener en cuenta el trabajo que hay detrás y el tiempo que esto conlleva. Así ha sido como algunos clientes han traducido el hecho de quedarse sin este producto en un comentario negativo en internet o en las redes sociales, lo que para ellos ha sido "una frustración".

Nuevos proyectos, misma filosofía

"Hemos aprendido a luchar con este tipo de situaciones" nos explica Guille, que define este camino como "un poco frustrante y doloroso". Esta situación, con la que "poco a poco vamos lidiando" y para la que cada vez "estamos más preparados", también tiene su parte positiva para Novo Mundo. Con el objetivo de aumentar la producción de su obrador y poder dar servicio a todos los clientes que quieran acercarse a su cafetería, abrirán un local en frente con una barra de take away "para los días de más movimiento poder atender a la gente que solo quiera para llevar y que la sala de Novo Mundo sea solo para los que quieran tomar algo aquí con nosotros". Además, pronto verá la luz un nuevo local del que Guille no quiere adelantarnos mucho, pero tienen claro que será una cafetería y que tendrá la misma esencia y ambiente que el de 'La Latina'.

A pesar de haberse convertido en virales y haber tenido este crecimiento exponencial, continuarán con su filosofía de innovar y ofrecer a los clientes productos nuevos porque, como explica Guille, "Novo Mundo siempre ha sido conocido por la variedad de cosas que se hacen y jamás va a dejar de ser así". Por este motivo, la cantidad de producción de 'New York Rolls' seguirá siendo limitada y se venderán en tres tandas (a las 9:30, a la 13:30 y a las 16:00 horas) entre semana y durante todo el día hasta que se terminen los fines de semana. Sin embargo, no toda la producción de este obrador se limita a este producto. Tienen otras muchas opciones que ocupan sus vitrinas y que dan lugar a que a muchos clientes se les caiga la baba.

Entre sus piezas de bollería también encontramos el rollito de canela. Está elaborado con "masa de hojaldre, que se queda muy crujiente por fuera y muy tierno por dentro, y que lleva una mezcla de mascarpone con vainilla y azúcar". Para Guille, "está brutal y es el producto más equilibrado, complejo y con más sabor" que hacen. También tienen un pain suisse, relleno de una crema pastelera con chocolate y caramelo salado, o el croissant, que es lo que más se asemeja al 'New York Roll' porque tiene la misma masa de hojaldre y va relleno, aunque aquí de una crema elaborada con pistachos orgánicos.

Novo Mundo ha pasado de estar bien escondida entre las callejuelas del barrio de La Latina de Madrid a ser el foco de atención en las redes sociales, gracias a su producto viral el 'New York Roll', pero esto no va a eclipsar su filosofía de continuar con su trabajo de artesanía, cuidando hasta el mínimo detalle en sus productos y en el servicio hacia los clientes, en un ambiente familiar y de barrio.