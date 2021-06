Durante la mañana del 29 de julio detuvieron en el domicilio madrileño de Boadilla del Monte al polémico productor televisivo José Luis Moreno por presuntas estafas, falsedad documental y pertenencia a una organización criminal. La resolución policial y de la Guardia Civil ha producido una reacción en la presentadora y actriz Yolanda Ramos, una de sus víctimas, que no ha pasado inadvertida. La artista ha agradecido a sus seguidores de Instagram las muestras de apoyo de sus seguidores: "Me han dicho que no puedo hablar. ¡Gracias a todos y a todas!, exclamó.

El productor televisivo José Luis Moreno ha sido detenido en el marco de una gran operación policial contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales en varias ciudades españolas por pertenencia a una organización criminal que se dedicaba al lavado de dinero a través de una red de sociedades opacas. La estafa asciende a 50 millones de euros.

El productor es uno de los detenidos dentro de una trama que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional llevan siguiendo durante varios meses. El dispositivo contempla medio centenar de detenciones en Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia y Alicante.

Al creador de series como 'La que se avecina' o 'Aquí no hay quien viva' al que se le imputan varios delitos de blanqueo de capitales, estafa, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

Además, los agentes investigan si parte de la red lavaba dinero procedente del narcotráfico.

La operación, que están encabezando la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía y la Guardia Civil, se está desarrollando principalmente en Madrid y Barcelona con registros en al menos una decena de puntos. Uno de ellos es el chalet que el empresario televisivo tiene en la Urbanización Monte Encinas en Boadilla del Monte.

Según han precisado fuentes de la investigación, el empresario y sus socios habían creado más de 700 sociedades mercantiles con las que, según las pesquisas, se apropiaban del dinero de créditos bancarios y privados. Una vez desviado el dinero a través del entramado de empresas, los clientes ya no podían recuperarlo.

No es su primera vez

Entre los colabores de la red había empleados y directores de entidades bancarias. De esta manera, los 'cerebros' conseguían que nadie les reclamase dinero.

No es este el primer problema con la Justicia al que se enfrenta el cómico y productor en los últimos años. En 2011, Moreno ya fue llamado a declarar como encausado dentro del caso Palma Arena por supuestamente cobrar una comisión procedente de Jaume Matas aunque el caso fue finalmente archivado por falta de pruebas. También fue acusado por el ex tesorero del PP Luis Bárcenas durante el juicio de Gürtel de haber entregado una comisión para la caja B de los populares.

Además, en la lista de morosos publicada ayer por la Agencia Tributaria, José Luis Moreno aparece como deudor a las arcas públicas de más de un millón de euros a través de su sociedad Kulteperalia S.L. Una situación que se viene alargando durante los últimos años donde el productor ha acumulado casi tres millones de euros de deuda con Hacienda a través de dos sociedades.

Además el productor ha sido acusado por múltiples actores e integrantes del mundo del espectáculo de no haber pagado a sus trabajadores en distintos programas. Una de las intervenciones más famosas se produjo en directo en el programa 'Amigas y conocidas' de Telecinco, donde Yolanda Ramos le acusó de deberle aún dinero varios años después de haber trabajado juntos y el productor decidió abandonar el plató

Yolanda Ramos, estafada por el productor

La actriz y presentadora Yolanda Ramos se ha convertido de forma inesperada en tendencia en Twitter España tras la detención del productor y empresario José Luis Moreno por liderar una red de estafas financieras. Este anecdótico hecho se debe al reclamo económico que le hizo la catalana al madrileño en el año 2014 en Hable con ellas, el programa de Telecinco en el que trabajaba Ramos.

Decenas de usuarios de la red social del pájaro azul han recordado lo sucedido en los estudios de Mediaset España, llevando el nombre de la cómica a colarse entre los temas del momento. En el siguiente vídeo se observa cómo Ramos desvela que Moreno aún le debe las 25.000 pesetas que pactó por un trabajo realizado en Noche de fiesta, el mítico espacio de Televisión Española.