Emma García recuperaba este sábado su puesto de trabajo como presentadora de 'Viva la vida' tras sus vacaciones de verano. La presentadora regresó al programa teniendo que hacer frente a la despedida de una de sus colaboradoras más mediáticas, Carmen Borrego, que no podrá continuar en su actual puesto de trabajo después de que el viernes se anunciara su fichaje por 'Sálvame'. Emma García arrancó el programa despidiéndose de la colaboradora: "Esto es un hola y un adiós". "Adiós no se debe decir nunca. Es una despedida, pero será un hasta pronto. No me gusta despedirme", le respondió Borrego. Además, la presentadora, confesó que la noticia le había impactado: "Me ha parecido un bombazo, aunque no esperaba menos de la Borrego. Que fiches por 'Sálvame' es la pera limonera".

"Todos trabajamos en esta profesión y llega un momento que te hacen una oferta, la valoras y decides. Me hubiera gustado continuar. Las cosas no han podido ser y he tenido que tomar una decisión. Pero eso no quiere decir que no me vaya súper agradecida a este programa", afirmaba la hermana de Terelu Campos.

"Me da pena. Me lo he encontrado de frente nada más llegar", comentó Emma. "Es una hasta siempre", respondió Carmen, que quiso explicar que su fichaje se produjo en cuestión de horas. Según contó la protagonista, las negociaciones empezaron el jueves y al día siguiente su fichaje estaba cerrado.

También quiso contar cómo se tomó su hermana la decisión y las sensaciones que tiene antes de volver al programa presentado por Jorge Javier Vázquez: "Terelu reaccionó muy bien y entendió los motivos que yo le di. Le entró el instinto de protección de sabes dónde te metes. Sé muy bien dónde me meto. Me meto en el momento en el que estoy más fuerte. Espero tener buenas tardes y tardes difíciles".