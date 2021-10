La maratón por los 20 años de 'Operación Triunfo' nos dejó un emotivo momento de recuerdo hacia Àlex Casademunt. Noemí Galera, Nuria Fergó, Gisela, Alejandro Parreño, Javián y Natalia se emocionaron después de que se emitiese un vídeo en el que se recordó la figura del cantante y actor: "El pasado 2 de marzo, esta familia se rompió. Nosotros queremos hacerle un homenaje, que va a ser muy pequeño porque él se merece algo más grande. Lo vemos hecho con todo nuestro cariño. Él está aquí".

"Todo lo que digamos sobre Àlex se queda corto. Con nosotros trabajó mucho tiempo como presentador. Desde aquí, la familia de Gestmusic quiere mandar un beso muy grande a su madre, a su hermano y a su hermana", aseguró Noemí Galera después del vídeo, cediéndole posteriormente la palabra a sus compañeros de edición.

"Es una persona a la que he admirado siempre. Me costaba estar mucho con él porque nos reíamos mucho con él. Nos daba tanta alegría que nos desbordaba. Es la persona que más aprovechaba su vida. Se la comía. Se tendría que aprender su forma de ser para que mucha gente fuera más feliz. Además de su talento, le echaba morro a todo", afirmó Alejandro Parreño, añadiendo que el cantante era único.

Por su parte, Geno Machado, su compañera en Fórmula abierta, aseguró que Àlex Casademunt era su 'ojito derecho', entrecortándose la voz durante el transcurso de su intervención: "Era incapaz de decirle que no. Le mimaba muchísimo. Es alguien que está dentro de mí y de mi vida. Es así".

"Hay una cosa que enviaba mucho de él. Tenía la capacidad de pasárselo bien en entornos que era imposible hacerlo. Me preguntaba cómo era posible que en circunstancias muy difíciles con tanta presión siempre estuviese sonriendo. Àlex siempre era alegría, pero no fingida, porque si te tenía que decir una cosa, lo hacía y se quedaba tan ancho. Siempre le envidié porque yo sufrí mientras él disfrutaba", dijo Naím Thomas. "Lo bonito es su legado. Vivía cada momento intensamente. No tengo palabras, pero quiero decir algo porque sé que está aquí. En el corazón de todos", afirmó Verónica antes de que Noemí Galera tomase la palabra de nuevo: "Siempre seréis 16. Está aquí hoy también".

Posteriormente, Natalia también quiso poner en relieve la faceta de Àlex Casademunt como compositor y músico autodidacta de varios instrumentos: "Aprendió a tocar el piano, la guitarra, la batería... Lo tocaba todo. Hacía unas letras y unas canciones que me daba una pena que nadie le haya dado su sitio".

"El hecho de perder a Álex fue muy fuerte. Sentía que éramos invencibles. Por eso dije que la familia está rota. Tenemos que seguir adelante los demás porque tenemos que hacerlo, pero eso no quiere decir que la pena no está por dentro y que no dejemos de unirnos. Sé qué se ha ido joven, pero ha vivido mucho y más que todos nosotros. Ha hecho de todo, pero me quedo con que ha vivido intensamente y que va a estar dentro de mí. Lo bonito es recordar que lo hemos vívido con él. Eramos y somos una familia", dijo una Nuria Fergó visiblemente emocionada.