El último Sálvame Naranja (sí, esta versión no se ha cancelado como otras) llegó con fuerza. Los colaboradores de Sálvame tratan de recuperar la credibilidad que perdieron recientemente con el caso Antonio David-Olga Moreno y esta misma semana llevaron al plató una exclusiva sobre Mar Flores.

Uno de los temas de la tarde fue el supuesto encargo de la conocida modelo a un paparazzi, que además fue al plató a confirmarlo. Mar Flores le habría pedido al supuesto profesional de la fotografía que sacara e hiciera públicas unas imágenes de Elías Sacal, su ex marido, junto a otra mujer. Eso sí, pedía que lo sacase lo más "gordo" y desfavorecido posible.

Carlota Corredera, la presentadora del espacio, no daba crédito con lo que se estaba contando mientras Lydia Lozano y sobre todo Kiko Matamoros se las daban de entendidos.

¿Cuándo le pidió Mar Flores al paparazzi su sesión para hundir a Elías Sacal?

Pues bien. Sencillo. Al parecer se lo habría pedido en medio de una de sus múltiples rupturas. Quería que viesen la luz algunas imágenes de la traición del empresario y por eso hizo el comentado encargo al especialista.

Kiko Matamoros estalla y ataca a Mar Flores

"Excuñada, exrepresentada, examiga. No me sorprende nada de esto. En absoluto", expresó rotundamente Kiko Matamoros. "Es su modus-operandi habitual. Es una mantis religiosa. Cualquiera que pasa por su vida, si no acaba la relación como ella quiere, acaba matándolo. Algunos están vivos pero tocados" dijo el colaborador.

"No me sorprende nada. Lo que me sorprende es que haya tardado tanto en dar la cara. Ya era hora" concluyó.

Los mensajes ocultos de Mar Flores al paparazzi para atacar a Elías Sacal

En Sálvame mientras expresaban que los mensajes que se habían filtrado eran "feos y gordos".

"Tiene la capacidad de darle la vuelta a las cosas y quedar como víctima. Ha traicionado a todo el mundo. Es hipercelosa de sus compañeras de profesión. Hipercelosa. Siempre trata de destapar el lado oscuro de la gente, para dejar claro que ella no es la única", prosiguió Kiko Matamoros.