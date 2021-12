El doctor César Carballo, el sanitario que ha dado el salto a los medios de comunicación a raíz de la pandemia de coronavirus, ha indignado este jueves a los colaboradores de 'El programa de Ana Rosa' por unas polémicas declaraciones.

El médico de urgencias ha afirmado en el magacín de Telecinco que va "a esperar un poco" para vacunar a su hijo, de siete años: "Las vacunas son seguras. No hay una opción errónea, pero hay comités como el de Reino Unido que dice que va a esperar un poco más a tener datos a medio plazo para saber que vacunan sin ningún problema".

Los tertulianos se han quedado estupefactos tras escuchar a Carballo durante su conversación con Ana Terradillos. Entre ellos se encontraba Esther Palomera, que ha opinado de forma contundente: "Me parece tremendamente irresponsable que un sanitario, sea de la especialidad que sea, porque Carballo no es vacunólogo ni inmunólogo, diga que tiene dudas sobre la vacunación de los menores".

"No creo que su criterio esté más cualificado que el de las sociedades médicas y científicas. Si hubiera algún riesgo no se habría aprobado la vacunación a menores", ha recordado la periodista, a quien le preocupa "que alguien como el doctor Carballo salga en televisión diciendo esto". "Hay que tranquilizar a los padres y madres, porque está testado que las vacunas son seguras para adultos y pequeños", ha insistido.

José María Olmo se ha mostrado en la misma línea que su compañera: "Un altísimo porcentaje de las cosas que ha dicho el doctor Carballo están fuera de lugar". "Las autoridades que han autorizado la vacunación de los menores son las mismas que han autorizado la vacunación de los adultos. Después de un año, está más que demostrado que las vacunas no tienen ningún tipo de perjuicio ni efecto secundario", ha afirmado.

Rodolfo Irago ha apoyado los argumentos de Palomera y Olmo: "Me parece una barbaridad, me parece lamentable. Es muy desafortunado lo que ha dicho el doctor Carballo". "Que diga esto un médico me parece gravísimo", ha lamentado.