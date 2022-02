'Viva la vida' protagonizó este fin de semana una discusión que provocó que Terelu Campos quisiera abandonar el programa. La colaboradora no aguantó ciertos comentarios de sus compañeros y no dudó en levantarse y huir. Ante tal situación y al no tratarse de un asunto verdaderamente importante, Emma García no dudó en reprender la actitud de la hija de María Teresa Campos.

El formato de Telecinco dedicó un buen tramo de la tardes a analizar el conflicto familiar de Rocío Carrasco. En el programa, la hija de 'la más grande' cuenta con tres defensoras fieles, Isabel Rábago, Terelu Campos y Pilar Vida, pero también con algún rostro más crítico, como Diego Arrabal. El paparazzi se refirió a las colaboradoras como "el trío", por estar del lado de Rocío Carrasco. Esta expresión provocó un gran enfado de la concursante de 'MasterChef Celebrity': "Yo no voy a tener que aguantar que este señor me meta en el saco que le salga del mismísimo". Su nivel de cabreo iba en aumento y decidió abandonar el estudio: "Él se permite siempre faltar el respeto a los compañeros". Emma García no estuvo conforme con su actitud y fue muy contundente: "Ya me dirá dónde se ha ido Terelu, que tampoco creo que sea para tanto como para largarse. Estoy para poner orden y que todo el mundo pueda dar su opinión, nos guste o no", sentenció acerca de la tertuliana, que poco después volvió a sentarse en su silla.