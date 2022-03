Orestes y Jaime luchan cada día por llevarse el bote en 'Pasapalabra’. El primero de ellos acumula más de 100 programas a sus espaldas en esta nueva etapa del programa que dirige Roberto Leal, mientras que Jaime le sigue muy de cerca.

Un Jaime que tuvo que hacer frente a su momento más difícil en su programa número 95, dónde tuvo que enfrentarse a la silla azul tras perder el duelo anterior contra Orestes. Allí, Jaime se encontró con un rival que se lo hizo pasar realmente muy mal.

Se trataba de Manuel, un profesor jubilado pero que dio mucha guerra y a punto estuvo de desbancar a Jaime. Finalmente no lo consiguió, pero a Jaime no se le fue el susto hasta pasado el programa y algunos días más.

"Caminando por la cornisa", explicó a Jaime sus sensaciones a Roberto Leal. "Me he visto con muchas dudas, creía que me iba. Con la adrenalina que he soltado hoy no voy a poder dormir en dos días. Yo creía que en 'separación' me largaba. Con lo fácil que era", admitió Jaime ya junto a sus compañeros del equipo azul.

Jaime reconoció que fue "la silla más difícil" a la que se había enfrentado "con diferencia". "Para mí, es milagroso estar aquí otra vez, así que hay que aprovecharlo", continuó Jaime, que continua en el programa luchando por el bote contra Orestes Barbero.