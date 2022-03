Kiko Hernández ha regresado este jueves a 'Sálvame' y ha revelado el motivo por el que llevaba una temporada sin ir a plató. El colaborador ha explicado que dio positivo en covid y que ha estado "muy mal", motivo por el que los médicos llegaron a plantear su ingreso en el hospital, según él mismo ha contado. Afortunadamente, ya ha dado negativo y ha podido reincorporarse junto a sus compañeros.

"He tenido fiebre de 39-40 y principio de neumonía (...) hoy es el primer día que doy negativo y que me levanto de la cama", ha asegurado el tertuliano: "Me faltaba hasta el aire, no podía ni hablar". Sus palabras han causado la sorpresa de Jorge Javier Vázquez, que desconocía el estado en el que había estado su compañero: "Pero si yo pensaba que estabas bien".

Kiko Matamoros ha confesado que llegó a estar intranquilo por su tocayo: "A mí me preocupó". "He hablado con él estos días y estaba muy malito", confirmaba por su parte Marta López mientras Jorge Javier no salía de su asombro: "Ahora tengo complejo de culpa porque no te llamé ni envié ningún mensaje".

"Da igual, si tampoco he contestado a nada", respondía el que fuera concursante de 'Gran Hermano' antes de asegurar que estuvo a punto de acabar en el hospital: "Un día estuvieron decidiendo si me ingresaban o no. Yo, con lo que soy con las enfermedades, me puse a llorarle al médico y a decirle que si me iba a morir. Monté una que no veas".

Kiko Hernández se ha mostrado agradecido por el papel de las vacunas en la pandemia: "Si no llego a estar vacunado, igual ahora mismo estoy en la UCI". "Ni paracetamol ni nada, no me bajaba la fiebre ni para atrás", ha admitido antes de que el programa continuara con los temas del día.