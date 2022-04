Chenoa y Elena Tablada han revolucionado las redes sociales con una publicación que ha dado mucho que hablar. La artista y la diseñadora de moda han protagonizado un histórico reencuentro en un acto organizado por la revista ¡Hola! y la firma Anne Möller en el Hotel Ritz de Madrid, que se plasmó en una fotografía juntas.

"Todo siempre a la buena energía", escribió la jurado de 'Tu cara me suena' de una story que colgó en su perfil oficial de Instagram, en la que etiquetó a la también diseñadora de joyas con el hashtag #Mujeres.

Además de que la imagen se compartiese en las redes sociales, ambas protagonistas también hablaron de sus sensaciones tras este encuentro en declaraciones a la citada revista. "Ha sido natural y somos mujeres con evolución. Las miradas hablan y el contacto ha sido con cariño, desde la buena sintonía. Son muchos años ya", explicó Chenoa.

"La verdad es que ha sido una cosa muy natural. Yo tengo mi vida, los años pasan, maduramos, y ella también. Lo que más me ha sorprendido cuando la vi es que han pasado dieciocho años y nunca habíamos coincido en ningún sitio", afirmó Elena Tablada, calificando el encuentro como "normal": "Hubo buena química y no me ha sorprendido que la hubiera. La primera impresión fue buenísima. Como te digo, parecía que ya nos conocíamos".

Lo llamativo de este encuentro es que tanto Chenoa como Elena Tablada han sido pareja de David Bisbal. Después de salir junto de la Academia de la primera edición de 'Operación Triunfo' (2002), en abril de 2005, la cantante anunciaba en chándal y bastante desolada su ruptura con el almeriense, que, meses después, inició una relación con la diseñadora. Su vínculo sentimental duró algo más de seis años, fruto del que nacería su hija Ella en el año 2010.