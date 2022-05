Uno de los presentadores más populares de Mediaset durante año ha reconocido que no tiene ganas de estar de nuevo en el grupo de comunicación. El que en su día fue la cara más conocidas de Cuatro, Frank Cuesta, ha hablado de su etapa en la cadena y ha confesado si tiene ofertas para participar o conducir un nuevo formato de corte similar a 'Frank de la jungla' o 'Wild Frank'.

En una entrevista para el programa de radio de Federico Jiménez Losantos, el comunicador de aventuras confesó que ha habido directivos interesados en que regrese con alguno de sus formatos: "Me han ofrecido muchas cosas". A pesar de la expectación generada, Frank ha aclarado que no hay posibilidades de regreso a la cadena lo lanzó a la fama nacional: "A Mediaset no vuelvo".

El invitado dio más explicaciones sobre por qué no está aceptando la mayor parte de las propuestas que le están haciendo: "Yo puedo decir que me fui de Mediaset. Y no porque sea Mediaset. Me llevo bien con gente como Iker, Calleja. Yo he cumplido 50 años. Uno tiene que saber cuando se tiene que retirar. A mí me dicen haz un programa para niños haciendo el tontito. Yo te lo hago pero para otra televisión de esas más así", se sinceraba dando a entender que ese periodo ha acabado.