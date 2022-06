Óscar Casas dejó sin palabras a Pablo Motos en su última visita a Antena 3. 'El Hormiguero' contó con el actor este jueves para charlar de varios de sus proyectos actuales y el joven aprovechó para lanzar una confesión muy curiosa sobre lo que le lleva ocurriendo desde hace mucho tiempo con una fan. El hermano de Mario Casas reconoció que una seguidora le escribe un mensaje diario desde hace cuatro años.

El invitado no acababa de contar la anécdota cuando se habló del contacto con los seguidores, pero Pablo Motos acabó sacándoselo. "Hay una chica que me lleva escribiendo cada día el mismo mensaje: '¿Te gustan las cabras?'", contó con cara de incógnita al no entender el por qué de ese comentario a diario en su perfil.

El intérprete confesó más detalles sobre cómo se dio cuenta: "Desde hace cuatro años que me escribe cada día. Cuando me metí en mensajes lo vi varios días. Cuando me pareció extrañar miré su cuenta y vi que era un mensaje diario y dije: '¿Qué pasa?'", reconoció ante la cara de sorpresa de Pablo Motos y de los espectadores.

El presentador de Antena 3 se interesó por saber si había contestado y el invitado admitió que había preferido guardar silencio: "No le he respondido nunca".