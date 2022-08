Algunos comensales de 'First Dates' se convierten en fenómenos viral en las redes sociales por surrealistas e inverosímiles testimonios. Este es el caso de María, una nómada digital valenciana de 53 años, que habló de cómo se cuida habitualmente, dando mucho que hablar en las redes sociales: "Yo me alimento de los aceites esenciales del bosque, de la naturaleza. Del oxigeno puro, del contacto de la planta de los pies en contacto los nutrientes porque los poros más grande están en los pies".

"Tienes una extraordinaria forma física. ¿Te cuidas mucho o qué?", le preguntó Carlos Sobera a María, que le respondió hablándole de su dieta: "Ayuno muchísimo, además fui vegana, crudivegana y luego liquidariana, estuve dos años sin comer nada sólido. Para venir aquí no he comido nada. Solo bebo".

Solo pocos segundos después, Carlos Sobera se quedó de piedra cuando María le contó los líquidos que tomaba habitualmente: "Bebo agua de coco y mi propia orina. Orinoterapia. Se llama 'looping'".

"Creo que mi familia me ve muy rarita. Tú imagínate soltarle esto a alguien que no está en el mismo rollo. Creo que hay un grupo de Facebook que se llama 'Brexit' para que no les dé información de este tipo, y me parece bien", aseguró la comensal, añadiendo que hay "tres cosas que consideramos normales y son enfermedades": "El sexo, la regla y dormir. Lo primero se nos acumula en el estómago y se congestiona. Los parásitos son capaces de dominar tu voluntad, y cuando estás muerto, salir".

Minutos después de estas afirmaciones, María supo que iba a conocer a Rafael, un pensionista valenciano de 61 años, que le esperó sentado ya en la mesa: "Soy un poco notas por la manera de vestir que tengo: Llevo sombrero, los pantalones rotos, zapatos de colores...".

"Solo voy a tomar agua de coco e infusiones en la cena", le dijo Marta, que llegó a untarse comida en su brazo para explicarle que los parásitos se acumulan dentro de nuestros organismo. "Como persona la veo más extraña que interesante", afirmó el pensionista de Burjassot (Valencia) en un total ante las cámaras del programa de Cuatro.

En los últimos minutos de la velada, sus diferencias fueron trascendentales en 'La decisión final', ya que ninguna de las dos quiso tener más cita con el otro. "Ninguno de los dos queremos una segunda cita porque él quiere sexo y yo no puedo dárselo, pero tenemos mucha química amistosa y sabemos que nos volveremos a ver", aseguró María antes de marcharse de 'First Dates'.