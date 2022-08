Ya ha pasado casi un mes desde que el pasado 24 de julio, tras semanas pronosticándose, 'Viva la vida' pasó a la historia de Telecinco. La cadena de televisión decidió cancelar el programa tras haberlo anunciado por sorpresa dos meses antes.

Desde esa fecha, mientras sus colaboradores tratan de abrirse espacio en otros platós/programas televisivos, no han parado se sucederse las especulaciones en torno a las razones por las que Mediaset tomó la decisión.

Teóricamente las audiencias sí eran fieles y acompañaban al programa presentado por Emma García, aunque la realidad fue que de un día para otro se acabó un programa de cinco años de vida y de emisiones con dos etapas muy significativas. El formato comenzó emitirse en el mes de mayo del año 2017 con Toñi Moreno como presentadora.

En octubre del 2018, la dirección de Mediaset poner al frente del magacín a Emma García, que abandonaba 'Mujeres y hombres y viceversa', programa que pasó a presentar la presentadora andaluza en las mañanas de Cuatro.

Elia Gonzalo relata el final de Viva la Vida

Era una periodista que trabajaba en el programa. Elia Gonzalo, ahora reubicada en Atresmedia para ser colaboradora de Espejo Público, narró en una entrevista que su nuevo puesto de trabajo se presentó como una "oportunidad".

Los compañeros de Fórmula TV charlaron con ella y trató el asunto de la cancelación del programa. Al parecer, la oferta de Atresmedia le llegó después de la cancelación del programa. "Sí que tengo que decir que todo ha sido despué y muy sorpresivamente".

Y es que al parecer, Elia Gonzalo no era del prototipo de periodistas que colaboran en diferentes medios de comunicación. "Yo siempre he sido de este tipo de periodistas que están trabajando por y para un programa y que sí que ha presentado, pero siempre con la perspectiva de estar dentro del programa". Ahora bien, no negó ser una "tía de retos" a la que le gusta mucho "crecer y aprender".

La cancelación de Viva la Vida y su paso por el programa

Elia contó algunos aspectos de cómo vivió en primera persona la cancelación de Viva la Vida. ¿Cuándo se anunció a los empleados por parte de Mediaset que se acabaría el trabajo? "Yo nunca había tenido un proyecto donde dos meses antes del fin se diga: 'Oye, esto se cancela, pero estáis dos meses más", expresó. Esto generó un contexto de trabajo incómodo para todos los trabajadores, también para ella.

Ya sabíamos lo que iba a pasar, hiciéramos lo que hiciéramos. Fueron unos meses nada felices

Estos dos meses "ya no resultaron nada felices", expresa. "Ya sabíamos lo que iba a pasar, hiciéramos lo que hiciéramos". Eso sí, Elia expresa que el equipo de trabajo nunca dejó de ser profesional. "Tampoco podías pensarlo porque tenías que seguir con el mismo ritmo y la misma exigencia", indicó.

Los datos de Viva la Vida "eran buenos" y fue una decisión "empresarial"

Evidentemente, Elia tiene su propia teoría. Si la audiencia tampoco faltó a la cita, el verdadero motivo de la drástica decisión del programa fue empresarial. "Hubo motivos empresariales, motivos que a los trabajadores se nos pueden escapar.

Al programa le quedaba fuelle, los datos estaban ahí y eran buenos", añadió. ¿Entonces? Algo o alguien debía tener el programa que no gustó a la dirección. O el formato. No les resultó rentable seguir invirtiendo en el mismo y esa es la realidad.

El dolor de la plantilla tras el cierre de Viva la Vida: "El programa era mi bebé"

Evidentemente tras la cancelación llegó el dolor de toda la plantilla. También de Elia Gonzalo. "He invertido cinco años de mi vida en 'Viva la vida' y por ahí ha pasado mucha gente, me ha dado pena, para mí era mi bebé".