Jesús Quintero es y será una de las figuras míticas de la historia de la comunicación. El conocido 'loco de la colina' ha fallecido a los 82 años en Cádiz tras varios años delicado de salud y dejando en la memoria colectiva una larga trayectoria en radio y televisión con programas como 'Ratones coloraos', 'El hombre de la roulotte', 'Los vagamundos' o 'El loco de la colina'.

A lo largo de tanto tiempo ante las cámaras, el periodista ha protagonizado algunos de los momentos más recordados de la pequeña pantalla, como sus entrevistas a Isabel Pantoja y Rocío Jurado o sus charlas derrochantes de humor con el Risitas.

La última entrevista a Rocío Jurado

Una de las entrevistas más recordadas del periodista es la que hizo a Rocío Jurado. La cantante se sentó en enero de 2006 con Quintero, con el que guardaba una gran amistad, en su última antes de morir en junio de ese año.

En la mítica charla de 'El loco de la colina', la cantante realiza un autorretrato de su trayectoria profesional y habla de sus asuntos más íntimos. La conversación se convirtió en una de las entrevistas míticas de la historia de la televisión y es recordada a día de hoy.

Quintero habla con Isabel Pantoja de su condición sexual

Isabel Pantoja tampoco quiso perderse la oportunidad de ponerse en las manos del periodista. La cantante se dejó entrevistar por Quintero el 1 de abril de 2004 en 'Ratones Coloraos'. Uno de los motivos por los que la conversación marcó un antes y un después fue porque la mujer de Paquirrín respondió sobre los rumores de su sexualidad: "Cada uno puede pensar lo que quiera. ¿Te has montado alguna vez en el tren de la bruja? Si tú te puedes zafar y salir airoso, sales. Si no, no sales. Y si eso está en tu camino, lo que sea, eso está para ti. Te metas donde te metas. Yo no tengo que demostrarle nada a nadie de cómo soy. Soy como soy. Una mujer".

Quintero quiso insistir en el asunto: "No estoy seguro de haberme enterado". Sin embargo, la cantante siguió jugando con el doble sentido: "Pues te lo he explicado muy graciosamente. A buen entendedor, con pocas palabras basta". El periodista intentó buscar una afirmación más sencilla: "O es que me hubiera gustado que fuera más pedagógica".

La cantante le respondió dejando entrever algo más sobre su lado íntimo: "Tenemos una vida cada uno y tenemos un camino trazado y en ese camino te ocurren cosas, de una manera o de otra. Y si te pasan, tienes que aceptarlas tranquila y felizmente. Yo no tengo por qué ponerme ningún cartel de nada", comentó dando lugar a la imaginación de los espectadores.

Sus entrevistas a El Risitas

Jesús Quintero también dio cabida en los medios a personajes peculiares. Uno de los más recordados es El risitas, al que recibió por primera vez en 'El Vagamundo' y volvió a entrevistar en numerosas ocasiones en 'Ratones Coloraos' o 'El loco soy yo'.

En cada entrega, el invitado contaba algunas experiencias personales que solían acabar con sus míticos ataques de risa. Una de las más recordadas es su historia sobre un pavo y un pavito, en la que se incluía su conocida frase: "Cuñao", aún utilizada hoy en día.

Las declaraciones en exclusiva de Rafi Escobedo

El periodista andaluz también entrevistó a Rafael Escobedo, poco antes de que decidiese poner fin a su vida. El condenado por el asesinato a los marqueses de Urquijo que siempre defendió su inocencia concedió unas declaraciones en exclusiva a Jesús Quintero.

El hombre se mostró decaído en la conversación en la que lanzó un alarmante alegato sobre el suceso que conmocionó a todo el país: "Ya no es que esté destruyendo, es que ya me ha destruido. Era un chaval y sabía dónde estaba parado".

Jesús Quintero entrevista a Maradona

El conocido comunicador también pudo charlar con Diego Maradona en el año 1993 en 'La boca del lobo', el programa que presentó en Antena 3. La conversación se produjo en plena polémica por el consumo de drogas del futbolista, lo que le obligó a abandonar el Nápoles.

La conversación es recordada por ser una de las pocas ocasiones en las que el deportista argentino se abrió y habló de alguno de los asuntos más delicados de su trayectoria, como su infancia o su salto a la fama.