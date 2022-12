Karmele Marchante se sincera sobre los pasos que ha dado en su carrera en los medios de comunicación. La periodista reapareció este viernes en una entrevista en la Cadena SER en la que habló de 'No me callo', su nuevo libro de memorias, e hizo una llamativa confesión: "Me arrepiento de haber dado el paso al periodismo de corazón".

"Entre otras cosas, (en este libro), quería que saliese esa parte profesional que estaba opacada por el error que cometí estando en algunos programas del corazón. Entonces, se me conocía como periodista del corazón, pero no periodista política", dijo Marchante en el inicio de la entrevista. Karmele: "Me arrepiento de haber dado el paso al periodismo de corazón" pic.twitter.com/uF1wEiHU9C — Hora 25 (@hora25) 23 de diciembre de 2022 Posteriormente, tras ser preguntada por Aimar Bretos, Marchante consideró "error" esa experiencia en la prensa rosa porque eclipsó todo lo demás: "La gente solo conocía un personaje, no conocían una persona". "Hay mucha gente que te quiere y otra que te odia, pero yo ahí (en el libro) quería que se olvidase", contestó la periodista después de ser preguntada por Aimar Bretos en 'Hora 25'. Tras ser preguntado por el locutor de la SER, Karmele Marchante tiene muy claro que habría hecho distinto si no hubiera dado el paso al periodismo de corazón: "Hubiera seguido con lo que estaba haciendo: Periodismo, que es lo mío". "Ya te he dicho que de todos los medios que he tocado, lo que más me ha gustado ha sido escribir. Soy rata de redacción. Me encanta", le contestó Karmele Marchante a Aimar Bretos en esta entrevista.