Toñi Moreno tiene un nuevo plan de domingo para los espectadores de La 1 de TVE. La cadena pública ha presentado este lunes 'Plan de tarde', un magacín en directo los domingos por la tarde que estará presentado por la presentadora, tal y como YOTELE adelantó en exclusiva hace unos días.

"Al entrar esta mañana, he estado muy emocionada y nerviosa. Me encanta el directo y la televisión. Es una franja difícil, es complicada, pero van a confiar en nosotros y vamos a pelearlo y llenarlo de buen contenido. Vamos a hacer la televisión pública que queremos", aseguró Moreno en la rueda de prensa, destacando la flexibilidad del programa para adaptarse a la actualidad: "Y si ocurren cosas gordas, ahí estaremos y lo contaremos, porque lo que me gusta de un programa en directo es olvidarme de la escaleta".

Para Ana María Bordas, directora de originales de RTVE, 'Plan de tarde' es un magacín de actualidad "amable, abierto, para toda la familia y cuidado": "Necesitábamos un programa así. Toñi tiene mucha cercanía y hay muchos personajes conocidos que aceptan porque está ella".

"Va a haber crónica social, vamos a hablar de Tamara Falcó o de Isabel Preysler con mucha elegancia. Habrá música, entraremos en casa de personas muy conocidas...", afirmó Marta Manzano, productora ejecutivo de Tesseo, poniendo en relieve que el formato llega con el objetivo de "entretener y reírnos".

Así es ‘Plan de tarde'

'Plan de tarde' estará siempre atento a las novedades que depara la vida social y la actualidad. A través de reportajes o en directo, repasará los últimos acontecimientos en el mundo del corazón y estará presente en las alfombras rojas de estrenos e inauguraciones. Varios periodistas especializados pondrán en contexto y acercarán sus secretos.

Además de la actualidad, por el plató pasarán todos los protagonistas de la vida social. Entrevistados con el estilo cercano de Toñi Moreno, conoceremos la faceta más personal de las figuras de la actualidad social y cultural. Un momento íntimo para disfrutar y sorprender.

El formato también tendrá secciones como 'En casa de…', un espacio en el que los famosos abrirán las puertas de su casa para recorrer sus rincones más íntimos, los lugares donde buscan refugio y pueden ser ellos mismos. De paso recordarán sus éxitos y contarán sus nuevos proyectos.

En 'Las parejas', en cada entrega del espacio, se repasarán las grandes historias de amor que han protagonizado las parejas más famosas. Las clásicas y las actuales. Desde Raphael y Natalia Figueroa o Isabel Preysler y Julio Iglesias, a Piqué y Shakira o Miguel Bosé y Nacho Palau.

Además, la música es uno de los hilos que mueven ‘Plan de Tarde’. Un pianista acompañará durante todo el programa y acercará las grandes canciones de la música española para revivir los temas que permanecen siempre en nuestra memoria.