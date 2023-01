Laura Escanes se ha convertido en una de las estrellas de Podimo, una de las plataforma de podcast más importantes en Europa, donde presenta 'Entre el cielo y las nubes', un espacio en el que entrevista a personajes conocidos.

La influencer entrevistó esta semana a Roberto Leal, con el que ha coincidido en 'El desafio' de Antena 3, que se emite en la actualidad en la noche de los viernes von gran éxito de audiencia.

El presentador de 'Pasapalabra' repasó en la entrevista los aspectos más destacados de su trayectoria profesional y aprovechó la ocasión para hacer una sorprendente confesión sobre su aspecto físico. que le ocurrió cuando dio su gran salto televisivo para presentar 'OT'.

"Noté en ti un cambio físico cuando pasaste de 'España directo' a presentar ‘’Operación triunfo', le comentó Escanes. "Es cierto que tuve un cambio físico real. Yo tenía el color del pelo marroncito y me empezaron a salir muchas canas por la presión que sentí de pronto. No sé si hay una explicación científica que me pueda dar algún profesional. No sé si será real o no que cuando te pasa algo potente, te salen canas. Pero yo lo sentí así", aseguró.

Roberto Leal contó que el paso adelante que dio con el talent musical de Gestmusic fue tan grande que le costó asimilarlo: "Yo venía de estar de reportero en 'España directo', luego me marché a Antena 3 y volví al programa como presentador. Cuando me dan la oportunidad de hacer 'OT', a mi me apetecía todo pero también era estar absolutamente en el centro del foco".

A pesar de su experiencia previa, confiesa que le costó digerir algunas críticas: "Recibí muchos mensajes, en cierta manera despectivos, que cuestionaban que me dieran esa oportunidad porque venía de dar paso a reportajes de comida. Y aprendí a relativizar. A día de hoy estoy feliz en 'Pasapalabra' y no siento esa presión. He conseguido poder vivir tranquilo sin tener la lupa encima, que es lo que más me tranquiliza".