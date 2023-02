Ana Obregón regresó este pasado miércoles a TVE para ser la invitada estrella de un 'Días de Tele' titulado como “el día que la TV nos enamoró”. La actriz y presentadora recordó cómo fue la boda que supuso el final de 'Ana y los 7', un desenlace que su madre no quiso perderse: "Lo esperaba tanto que se vino y me dice 'Ana, ya que nunca te has casado, ¿te importa que vaya?"

"Lo peor de todo, lo más increíble, es que en un momento del rodaje, me estoy casando y me doy la vuelta y veo a mi madre llorando", dijo Obregón a lo largo de su visita al programa presentado por Julia Otero. "Al ver las imágenes ahora sabía exactamente dónde estaba, ahí a la derecha, a nuestra izquierda según el plano, sentadita y llorando", recordó Roberto Álvarez, actor que interpretó a Fernando en la ficción, en su intervención por videollamada. ❤️ @anitaobregon: "mi padre siempre me decía, ¿por qué no encuentras un hombre como Fernando?"



Seguramente el padre de Ana no era el único que pensaba eso... 😉



🔴https://t.co/eGcuDv9QhY#DíasDeTele pic.twitter.com/9C82HTx4tY — La 1 (@La1_tve) 15 de febrero de 2023 Por otro lado, Ana también rememoró como algunas personas se mofaban de ella por presentar y desarrollar este exitoso proyecto de ficción: "La gente decía cómo una mujer, actriz, ella sola y rubia va a escribir una serie. Se rieron pero fue un éxito. Yo quería una serie blanca, la idea me la dio mi hijo, cuando era pequeño y quería la que viera". Pero el momento culmen de la noche llegó en forma de sorpresa. El programa presentado por Julia Otero dejo boquiabierta a Ana Obregón con el reencuentro de los protagonistas de 'Ana y los 7' a través de videollamada casi 18 años después del final de la serie. Noelia Ortega, Claudia Molina, los gemelos Alejandro y Guillermo Gallego, Aarón Guerrero, Ruth Rodríguez y Nerea García estuvieron presentes en esta improvisada reunión con Ana Obregón y Roberto Álvarez, en la que también aseguraron que aceptarían estar en un hipotético regreso de 'Ana y los 7'.