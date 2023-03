El pasado domingo, Fran Perea acudió a 'La Roca' para recordar su paso por la serie 'Los Serrano', que prepara un homenaje por sus 20 años. Esta exitosa ficción supuso un antes y un después para los protagonistas. A pesar de su enorme éxito, el actor no ha dudado en afirmar haber sentido rechazo hacía ella, pero "el tiempo pone las cosas en su lugar y ahora me siento un afortunado".

Durante su paso por el programa presentado por Nuria Roca, el actor mostró su nuevo videoclip que afirmó tener muchas referencias a la mítica serie, así como la presencia de Verónica Sánchez. En ese precisa instante, Nuria Roca en confesar no acordarse del abandono de Fran Perea, cabe recordar que no estuvo presente en la cuarta y quinta temporada.

El actor no dudó en revelar la verdadera razón de su abandono: "Por muchos motivos, pero el principal es que la brecha de edad con mi personaje era enorme ya. Hacía un chaval de 16-17 años, pero yo empecé con 24 y mi personaje no cumplía años, pero yo sí. No les interesaba que fuéramos mayores de edad"

Por último, quiso matizar no ser la única razón del abandono: "No fue una decisión fácil, en una edad que quería hacer cosas. No sabía cuánto duraría la serie, pero necesitaba moverme, quería hacer teatro, hacer otras cosas", sentenció.