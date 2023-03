Pasapalabra es, generalmente, un programa ejemplar. Era un oasis en Telecinco tras varias horas de Sálvame y ahora es líder de audiencia en Antena 3. Se aprende mucha cultura y vocabulario y el comportamiento de los concursantes suele ser impecable. Pero no siempre.

En las últimas horas ha crecido la indignación por un insulto vertido en 'La pista musical'. Lo profirió Rafa en pleno duelo con Orestes por los segundos de la prueba. Y Roberto Leal quedó atónito con lo que escuchó: "¿Perdona?"

El malentendido con el "idiota" de Rafa en 'La pista musical' de Pasapalabra

Nadie logró acertar tras las dos primeras pistas y todo se desató a la tercera, por tres segundos, cuando sonó la canción que buscaban. Tal y como adivinó Rafa era un tema de Coque Malla, pero no supo identificar cuál: "De poco me sirve porque no sé cómo se llama la canción. A ver si Orestes no se la sabe y en la última nos partimos el codo".

Tampoco la supo el burgalés, así que accedieron a la cuarta pista, que era el título en inglés de la canción. "Es una palabra solo", advirtió Roberto Leal. Se trataba de 'Idiot'. Es decir, 'Idiota' en español. De ahí el malentendido. De hecho, Rafa no entendió si lo había dicho en singular o en plural así que tuvo que pedir al presentador que repitiera la palabra y ahí es cuando dijo "idiota", recibiendo como respuesta un "perdona" y muchas risas.

Evidentemente no era un insulto con mala fe y, como es habitual en el programa, después hubo momentos de buen rollo y bailes al ritmo de la música. Se desató especialmente Juanra Bonet. Una anécdota más.