La televisión continúa abordando entre sus contenidos la polémica maternidad de Ana Obregón. La actriz permanece en boca de todos tras haber sido madre a los 68 años por gestación subrogada, una noticia sobre la que Alessandro Lequio mantuvo silencio durante la mañana de este miércoles.

"Espero que entendáis que de este tema no voy a decir nada ni ahora ni nunca", comentó en 'El programa de Ana Rosa', donde se limitó a confirmar que era conocedor de toda esta situación: "Yo lo sé todo".

Una frase que este viernes se ha visto obligado a matizar en el espacio donde colabora: "Me están contando cosas de las que no estaba al tanto (...) mi conocimiento llega hasta cierto punto". Según ha indicado Ana Rosa, existe "un trámite intermedio" del que Lequio no tenía constancia. "Fue reciente mi conocimiento de toda esta historia", ha apuntado el tertuliano, que también ha aclarado que se está enterando "por Ana" de determinados detalles.

Además, Lequio ha acabado estallando después de que el programa pusiera sobre la mesa la posibilidad de que la noticia se filtrara por alguien de su entorno. "Ella sabe que de mí no ha salido nada. Ahora, ella tiene un entorno... Que bueno, me hace gracia", ha dejado caer antes de preguntar: "¿Tú te crees que Ra no sabía nada? ¿Tú te crees que Susana Uribarri no sabía nada?".

"Venga... Por aquí", soltaba mientras hacía una peineta y continuaba su discurso: "Cualquiera de los que está a su lado, todos hablan". En este sentido, ha afirmado que Cristina Tárrega ya conocía la información: "Esta señora, hace tres semanas me preguntó que si yo sabía algo. Alguien se lo había contado".

Por este motivo, Lequio está convencido de que el entorno de Ana sabía cuáles eran sus planes, a pesar de que algunos lo nieguen: "Por favor... Dejad de mentir". Después de que Sandra Aladro haya comentado que la noticia se hubiera filtrado "si tanta gente" lo hubiera sabido, el italiano ha insistido: "Hace tres semanas, Cristina Tárrega me preguntó que si era cierto. Punto. O sea, que... Yo ni le contesté".