A estas alturas ya sabemos que Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa emitido en Telecinco, está siendo uno de los pocos frentes que le están funcionando a la cadena en lo que a audiencia se refiere. Ocurre lo mismo que con La Isla de las Tentaciones, especialmente cuando hay hogueras. La crisis de resultados sigue haciendo estragos en la cadena desde que hace dos años emitieran la polémica 'docuserie' de Rocío Carrasco, hoy ya vetada en Mediaset.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos. Es un poco como el plató de Sálvame, pero sin merienda ni guión.

Uno de los concursantes que más está disfrutando de la aventura es Ginés, el 'rey de los bocadillos'. El hombre es especialmente popular en TikTok por los bocadillos XXL que prepara, un plato en el que mezcla todo tipo de ingredientes y acumula cerca de 2 millones de seguidores en la mencionada red social

Ginés Corregüela tiene dos cosas muy claras: la primera es que no es hombre para una sola mujer y la segunda, que no está dispuesto a pasar hambre. Por ello, el superviviente no hace ascos a nada y no duda en llevarse a la boca cualquier criatura comestible que habite en los Cayos Cochinos. El 'Rey del bocadillo' no es nada escrupuloso, y lo ha dejado claro en 'Supervivientes 2023'.

Nada más levantarse, el participante se ha comido un cangrejo. "¿Quieres?", le ha ofrecido a Alma Bollo. "Te lo agradezco pero no", le respondía ella. "Ásalo un poco", le aconsejaba. "No, crudo tiene más vitaminas", le aseguraba él.

A continuación, los supervivientes encontraban una lombriz de enormes dimensiones. "¡Qué asco!", exclamaban algunos de ellos. Lejos de adoptar esta postura, Ginés agarraba el gusano y se lo tragaba de un solo bocado. "¡Tío que te acabas de levantar!", le decían ellos. "Yo ya he almorzado, esto es lo más grande que me ha pasado hoy", anunciaba él muy feliz. Mientras el resto de concursantes pasa un hambre horrible, Ginés se está dando un verdadero festín gracias a la fauna del Caribe.

Supervivientes se ha convertido en uno de los programas más populares de la televisión española por varias razones. Por un lado, es un programa que combina el drama, la aventura y la supervivencia en un formato atractivo para el público. Además, el hecho de que los concursantes estén en un entorno hostil y sin comodidades aumenta la tensión y la emoción del programa.

Otro factor que ha contribuido al éxito de Supervivientes es su variedad de concursantes. A lo largo de los años, el programa ha incluido a personajes de la televisión, la música y la sociedad, lo que ha generado un gran interés entre el público. Además, los concursantes son elegidos por su carisma, su personalidad y su capacidad de crear drama, lo que asegura un espectáculo entretenido para el público. Además del éxito en televisión, Supervivientes también ha generado un gran impacto en las redes sociales. Durante el programa, los fans comparten sus opiniones y comentarios en tiempo real, lo que aumenta la interacción y la emoción del programa.