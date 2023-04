Lío en "Fiesta". Y por todo lo alto. Un periodista argentino ha entrado en directo en el programa de esta tarde para asegurar que uno de los colaboradores del espacio presentado por Emma García tiene un lío con Piqué, el exmarido de Shakira.

El periodista en cuestión es Javier Ceriani, periodista argentino, al frente de un programa del corazón en YouTube. No entiendo cómo sacas una noticia, y me gustaría saber de dónde te llega esa noticia y cómo son tus fuentes y cómo confirmas la noticia...", le preguntó Emma García.

"El mundo entero pensaba que esa persona era Saúl", sostuvo Ceriani, que también acusó a Saúl Ortiz, el colaborador de "Fiesta" al que relacionó sentimentalmente con Piqué, de "mentiroso": "Me tiene que pagar porque lo estoy haciendo famoso en el mundo entero".

También intervino Saúl. "A mí me han dicho que eres un buen profesional y que las famosas te temen, por eso me sorprende mucho que dándotelas de tan importante, no me hayas contactado y haberme preguntado. Más que nada, porque a mí no me causa ningún dolor que hables de mi orientación sexual. Soy homosexual y estoy orgulloso de serlo. Es innecesario alentar a las fans y a los seguidores de Shakira, porque lo que has hecho es lanzarme a gente que me está amenazando de muerte día tras día y noche tras noche", lamentó el colaborador.

Saúl estalla en Fiesta por la mentira que cuentan sobre su relación con Piqué

Asimismo, Saúl le invitó a que le pidiese disculpas: "Es mejor que solucionemos esto a que siga coleando y sigas haciendo daño con ese tipo de expresiones que sabes que no son ciertas".

Pero no las hubo. Ceriani siguió a lo suyo: "Esto nació en las redes y va a morir en las redes. Nunca dije que ustedes tenían un romance, dije que eran muy amiguitos, y que había una especie de sensualidad que no tiene nada que ver con que sean pareja.

Finalmente la situación se fue calentando, Ceriani se negó a pedir disculpas, y Emma García terminó por cortar la emisión de muy malas formas. "Eres un vendeburras", le criticaron en el plató. Así fue el lío en "Fiesta".