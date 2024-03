Jorge Javier Vázquez ha vuelto a 'Supervivientes' recuperando su lado más divertido e ingenioso. En la tercera gala de la edición, el presentador ya se encuentra completamente en su salsa, vacilando a los famosos desde el plató y haciendo tándem con Laura Madrueño desde la isla.

Tras dos semanas de concurso, la organización ha redistribuido los equipos de concursantes para lograr una mejor compensación de perfiles. Entre ellos, destacan Carmen Borrego, que trata de quitarse la etiqueta de lastre, aunque se niega a hacer las pruebas, y Ángel Cristo, que parece haber entendido que aislarse y enfrentarse a todos no le beneficia.

Precisamente, el hijo de Bárbara Rey se mostró este jueves más relajado ante Jorge Javier y cuando le hizo un comentario relacionado con su madre, le lanzó un vacile tan inesperado como divertido. "Tengo una curiosidad. Tú sabes que yo me llevo muy bien con tu madre y que tengo muy buena relación con ella…", le decía el catalán.

Cristo escuchaba atento pero no dudó en interrumpirle ante tal afirmación: "Eso me han dicho que es un cuento chino", dijo con sonrisa pícara. Jorge Javier esbozó una escueta risa pero continuó con su pregunta. "¿Tú crees que ella querrá que continúes o que no?".

"Sinceramente, no lo sé. Depende… yo aquí he venido a estar con el concurso con mis compañeros, no a hablar de mi familia. Aunque a veces inevitablemente se habla. Pero no creo que tenga ningún problema en que yo esté aquí, porque no he venido a seguir hablando de todo esto", le contestó.

Aprovechando la respuesta, Jorge Javier pudo reflexionar y decidió volver al divertido zasca recibido instantes antes: "Quiero decirte que no hay nada que más me gane que un comentario bien colocado, en su punto. Y chico, con lo de cuentos chinos lo has clavado".

Cabe recordar que Jorge Javier Vázquez ha vuelto a Telecinco para presentar 'Supervivientes' tras el estrepitoso fracaso de 'Cuentos chinos', en el acceso al prime time de la cadena. En uno de los pocos programas que se emitieron, el comunicador tuvo una discusión con Bárbara Reytras tras afearle diferentes opiniones, lo que provocó que su fichaje como colaboradora durara solo un día. De ahí vino el bien tirado comentario de Ángel Cristo, que Jorge se ha tomado con buen humor.