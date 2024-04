'Sálvese quien pueda' no volverá a Netflix, al menos a corto o medio plazo. La plataforma de contenidos bajo demanda ha descartado la producción de la segunda temporada del reality, prevista para esta primavera, tras los malos resultados de seguimiento de sus últimos capítulos, según ha conocido en exclusiva YOTELE.

La productora Fabricantes Studio, creada por Óscar Cornejo y Adrián Madrid tras la venta de La fábrica de la tele a Mediaset, comenzó hace meses a preproducir el regreso del espacio que sigue las peripecias viajeras de algunos colaboradores de 'Sálvame' y planificó un destino y un periodo de grabación de aproximadamente 30 días de duración, entre los meses de abril y mayo.

Unas grabaciones que estaban supeditadas a que Netflix diera luz verde a su producción, algo que finalmente no ha ocurrido y por tanto, no se llevarán a cabo. No obstante, no se descarta por completo que este formato se pueda llegar a retomar en el futuro.

Según la información a la que ha tenido acceso este portal, la nueva factoría de los padres de 'Sálvame' ya ha presentado nuevos formatos a la dirección de contenidos de no ficción del servicio de streaming, que en la actualidad se encuentran en fase de estudio. Ninguno de ellos ha sido aprobado por el momento.

La primera temporada de 'Sálvese quien pueda' se estrenó en Netflix el pasado 10 de noviembre de 2023, tras una importante campaña de marketing, logrando gran repercusión en redes sociales y colocándose entre lo más visto de la plataforma en España durante su periodo de lanzamiento. En el resto de países en los que Netflix lo ofreció a sus suscriptores, pasó desapercibido.

Sin embargo, la segunda tanta de capítulos, cuyo lanzamiento se produjo el 1 de febrero de 2024, no logró suscitar el interés de sus fieles seguidores y se estrelló por completo, por lo que su continuidad quedó entonces en el aire.

Cabe destacar que colaboradores históricos de 'Sálvame' como Belén Esteban y Kiko Hernández firmaron un contrato con Fabricantes studio, que les paga por pertenecer a la compañía, aunque no trabajen. Esto no quiere decir que no puedan aceptar trabajos en otras empresas, si les surgen, pero siempre deberán contar con su visto bueno de sus directivos.

Con escasas posibilidades de producir para Atresmedia y Mediaset, y la complicada situación que se vive en RTVE tras la salida de José Pablo López y Elena Sánchez, la nueva productora no descarta lanzarse a producir un espacio en directo en alguna red de contenido como Twitch o YouTube, en el que pudieran participar los personajes televisivos que tienen en plantilla.