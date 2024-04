El anuncio de la entrevista que Terelu Campos dará esta noche a 'De viernes' ya ha tenido las primeras reacciones. Alejandra Rubio ha dado este viernes su opinión ante la próxima aparición televisiva de su madre en el prime time de Telecinco durante una de sus intervenciones en 'Así es la vida'.

Concretamente, Rubio no ha reaccionado muy bien cuando César Muñoz le ha informado que uno de los temas de la entrevista será su relación con Carlo Contanzia, negándolo categóricamente: "Ya te digo yo que de eso no, porque no voy a permitir que nadie hable de mi vida".

"Me acabo de poner supernerviosa, yo por ahí sí que no paso, lo siento en el alma", aseguró Alejandra Rubio antes de abandonar su asiento en la mesa del programa de las tardes de Telecinco para hablar con su madre.

Posteriormente, la colaboradora de 'Así es la vida' intervino para matizar esta información sobre la entrevista de su madre en 'De viernes': "Quiero dejar claro que ella ha puesto por contrato que no va hablar de mí ni de mi vida".