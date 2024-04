Carmen Borrego se está reincoporando a su vida laboral después de su participación en 'Sálvame'. Después de conocer su primera entrevista tras su paso por los Cayos Cochinos, la comunicadora ha regresado este lunes al plató de 'Así es la vida', programa en el que colabora.

La reincorporación de Borrego al espacio presentado por Sandra Barneda y César Muñoz también se ha producido en unas circunstancias especial, ya que su hijo, que recientemente ha concedido una entrevista muy demoledora para ella, también trabaja ahí cómo parte de su equipo técnico: "Volver a casa, aunque las condiciones no sean las mejores, siempre es alentador".

"Saber que tu hijo está a unos metros y no verle, para mí no es agradable. No tengo ningún problema en mirarle a la cara, saludarle, y mirarle a los ojos", ha asegurado la colaboradora en el programa vespertino de Telecinco.

Carmen Borrego también ha sido preguntado sobre cómo se imagina su reencuentro con su hijo, algo que no ha tenido muchas dudas a las horas de responder: "Mi reacción sería totalmente normal, lo que no quiero es ponerle en una situación complicada a él. Jamás lo he hecho, aunque él si me ha puesto en una situación complicada a mí".

Además de preguntarse el por qué, la comunicadora ha afirmado que va a hablar mal de su "hijo ni de su mujer", explicando que no deja de ser madre de un día para otro "a pesar del dolor".

"Creo que mi hijo no me quiere bien. Es difícil que diga que no me quiere, pero ya hace unos meses que se vio que teníamos problemas", ha comentado en el programa de Telecinco., añadiendo que ha sentido muchas en mi vida que "mi hijo no me quería bien": "Lo he sufrido, pero lo he consentido y tapado".

Declarando que ella no es una persona rencorosa, Borrego también ha dejado la puerta abierta a una reconciliación entre ellos: "Todas las crisis se pueden solucionar. Con amor se puede solucionar, y yo lo tengo, no sé si ellos a estas alturas también".