Telecinco emitió en la noche del jueves una nueva entrega de 'Supervivientes 2024', que se saldó con la expulsión definitiva de Mario y con la repesca de Laura Matamoros. Además, en los primeros minutos de la gala, los concursantes disputaron un juego de localización que tuvo que conducir Jorge Javier Vázquez desde plató, ya que Laura Madrueño tuvo que ausentarse debido a una indisposición.

Después de explicar las reglas del reto, la presentadora dio paso al primer duelo entre Arantxa del Sol y Miri. Sin embargo, minutos después, Jorge Javier reveló que su compañera había sufrido un contratiempo de salud debido a las altas temperaturas en los Cayos Cochinos: "Os tengo que contar algo. Laura Madrueño está indispuesta, hace un calorazo tremendo en Honduras".

"Voy a tener que llevar yo el juego desde aquí", anunció el presentador de 'Supervivientes', que quiso lanzar un mensaje para no alarmar a los familiares de Laura: "Ella está bien, por favor, para toda la familia. Que no se preocupen, está muy bien y todo está en orden, pero está un poco indispuesta. En cuanto se recupere, volverá a recuperar el concurso".

Laura Madrueño: "El calor es insoportable"

Tras la finalización del juego de localización, Laura se reincorporaba al programa desde la Palapa. "¡A ver que te vea!", exclamaba Jorge Javier desde plató para darle la bienvenida de nuevo a su compañera: "¡Laura, por Dios, cómo te he echado de menos!".

"No me extraña, porque menuda la que habéis liado en el juego. Estoy bien, dando guerra otra vez, solo he tenido un mareo por calor", respondió la presentadora tras recuperarse del golpe de calor que había sufrido: "Tranquilidad, estoy mejor, sobre todo a mi familia".

"Me gustaría poner en valor el esfuerzo impresionante que han hecho los concursantes, porque hoy el calor es insoportable. En un duelo me he venido yo abajo y ellos están sin comer y sin dormir. El juego ha sido espectacular, siento un montón no haber podido estar ahí con vosotros", subrayó Madrueño antes de recibir a los supervivientes en Palapa.