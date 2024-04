Los concursantes de 'Supervivientes' empiezan a sufrir las condiciones extremas a las que están sometidos desde el pasado mes de marzo. Claudia, que el pasado jueves quedó devastada tras la expulsión definitiva de Mario, ha tenido que ser evacuada de la playa por un problema de salud que podría truncar su experiencia en los Cayos Cochinos.

'Conexión Honduras' mostró este domingo las imágenes de la evacuación de Claudia, que fue atendida por los servicios médicos del programa debido a unos fuertes dolores de estómago que incluso le provocaban espasmos.

Durante el programa de anoche, Sandra Barneda conectó en directo con la superviviente para que explicara cómo se sentía. "Emocionalmente estoy mal, preocupada sobre todo porque no sé dónde está Mario, no sé cómo está, si sabe que me han evacuado", comenzó diciendo la joven.

Por otro lado, al borde de las lágrimas, explicó que cree que ha perjudicado el concurso de su novio: "Llevo encontrándome mal unas semanas y su única preocupación era que yo estuviera bien y cuidarme. No es algo que yo quisiera decir, estaba como irritable (...) me siento muy culpable".

El concurso de Claudia, en el aire

Minutos después, Sandra Barneda comunicó que el equipo médico de 'Supervivientes' aún no ha decidido si Claudia puede continuar o no su experiencia en el reality.

"Has sido evacuada para el estudio y evaluación de ese cuadro gástrico que presentas. Según el equipo médico, las pruebas que te han hecho no son concluyentes y tendrás que someterte a diversas pruebas para decidir si, finalmente, puedes continúar en 'Supervivientes' o deberás volver a Madrid definitivamente", desveló la presentadora.