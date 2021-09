El mundo del juego tiene un lado oscuro que muchas veces obviamos, ya que puede llegar a desencadenar una preocupante adicción. El guionista y escritor Roberto Santiago quiso reflejarlo en un libro que ahora se ha encargado de llevar a la pantalla en la serie 'Ana Tramel. El juego', que TVE-1 estrena este martes 21 de septiembre (22.35 horas), con Maribel Verdú como protagonista.

"Es una historia de David contra Golliat", resume la actriz de 'Amantes' y 'Y tu mamá también', que no suele prodigarse demasiado en televisión. "Me ofrecían personajes que no me molaban. Es que yo quiero personajes muy concretos, de mujeres luchadoras, que no se rinden, porque creo que hay que dar ejemplo", se justifica.

Ese prototipo de mujer es el que encontró precisamente en 'Ana Tramel', una abogada en plena espiral autodestructiva adicta a los tranquilizantes, que dejó los juzgados para recurrir multas en el bufete de su mejor amiga, Concha (Natalia Verbeke). Su vida da un vuelco cuando su hermano (Unax Ugalde), con el que lleva años sin hablarse, es acusado del asesinato del director del casino Gran Castilla y le pide que le defienda. Junto al equipo de la empresa se atreverá a enfrentarse a una enorme y poderosa corporación de la industria del juego con el propósito de sacar a su hermano de la cárcel, mientras escarba en las terribles consecuencias que provoca la ludopatía.

Seis episodios

"Es el personaje más difícil de mi carrera", reconoce la actriz, que ha participado en más de un centenar de títulos y que avanza que, a lo largo de los seis episodios de 'Ana Tramel' el público irá descubriendo aspectos inesperados de su personaje, "una mujer destruida completamente, tanto, que incluso se le ha ido la cabeza", afirma Verdú.

"Y lo bueno de esta serie es que está basada en un libro para el que Roberto Santiago se inspiró en cosas que han pasado, en experiencias reales", recalca la actriz. En las partidas que se juegan contaron, de hecho, con profesionales para rodarlas. "Espero que esta serie sirva para sembrar la duda de si estamos tratando en España un asunto tan serio [el juego y la ludopatía] con suficiente responsabilidad", lanzó Santiago en la presentación de la serie en el festival de Málaga.

Codirigida por Salvador García Ruiz ('Isabel', 'La caza. Monteperdido') y Gracia Querejeta ('Invisibles', 'Sin identidad', 'Siete mesas de billar francés'), en el reparto también figuran nombres como Israel Elejalde, en el papel del teniente Moncada de la Guardia Civil, encargado del caso; Tomás del Estal, Luis Bermejo, María Zabala, Joaquín Climent, Elvira Mínguez, Víctor Clavijo, Biel Montoro y Bruno Sevilla, entre otros.