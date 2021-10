'El juego del calamar' es la serie del momento y de eso no hay duda. Se trata de la ficción original de Netflix más vista con 111 millones de espectadores que han visto algún trozo de la serie, tal y como mide la plataforma sus audiencias.

Sin embargo, en Estados Unidos su reinado ha llegado a su fin (por ahora). La serie coreana ha sido desbancada de la primera posición tras 24 jornadas en el número uno, todo un logro que, sin embargo, no alcanza a los 29 días de 'Ginny y Georgia'. La culpable de que se haya roto esa hegemonía que sí está durando en otros países no es otra que 'You'.

Netflix estrenó la tercera temporada de 'You' el pasado viernes y desde entonces se colocó en el primer puesto de las más vistas, lo cual llama la atención porque no es un fenómeno de masas (a priori) como 'El juego del calamar'. No obstante, todo parece indicar que la serie protagonizada por Penn Badgley y Victoria Pedretti podría llegar a serlo.