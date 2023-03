Cuando la variedad de plataformas empezaba a desestabilizar seriamente agendas y carteras, acaba de llegar SkyShowtime, servicio de 'streaming' de Comcast y Paramount, para acabar de complicar la trama. ¿Debemos sumarla al presupuesto doméstico sin mirar atrás? ¿O es el momento de repensarse la suscripción a Apple TV+, ahora que el regreso de 'Ted Lasso' está a la vuelta de la esquina? ¿Cuál(es) de estos servicios se ajustan más a nuestros intereses particulares? ¿Cuál(es) evitarán que nos quedemos fuera de las más animadas conversaciones en la máquina del café?

En un momento así (de cierto colapso, dice la gente de a pie, y de crecimiento, dicen los ejecutivos optimistas) se impone dibujar una panorámica para entender lo que nos ofrece el escaparate del 'streaming', ese laberinto en constante fluctuación; por desgracia, a partir del 30 de marzo ya no tendremos que pensar si añadir Lionsgate+, antes Starzplay, que dejará de operar en España.

Para quienes no sepan cómo utilizar su bien ganado presupuesto, aquí ofrecemos una guía de las principales tentaciones, empezando por la casi universal Netflix y siguiendo por la nada desdeñable Prime Video, un clásico como HBO (Max) o un orgullo local como Filmin. De qué va cada una, para quién es y qué puede costar. De todo para todos y a todos los precios. Muchas formas variadas de seguir el hilo de la más influyente e importante cultura popular de estos momentos.

1. Netflix

La pionera plataforma es tan sinónimo de 'streaming' como Danone lo es de yogur. Su combinación de (a menudo) calidad, variedad, precios competitivos y comodidad de uso es bastante imbatible. Ha perdido bastantes series clásicas por la aparición de nuevos competidores que quisieron recuperar sus préstamos, pero no ha dejado de compensarlo fabricando nuevos referentes, de 'Stranger Things' a 'Los Bridgerton', pasando por fenómenos sorpresa como 'El juego del calamar' y 'Miércoles'.

Para quién es: Este gran bazar es, básicamente, para todo el mundo. Su espectro va de un concurso absurdo como '¡El suelo es lava!' a algo tan autoral como 'Cowboy de Copenhague', última serie de Nicolas Winding Refn.

Cuánto cuesta: Básico con anuncios, 5,49 € al mes; Básico, 7,99 € al mes; Estándar (dos dispositivos, Full HD), 12,99 € (o 18,98 con el único suscriptor extra permitido) al mes; Premium (cuatro dispositivos, Ultra HD), 17,99 € al mes (o 23,98 € y 29,97 € en el caso de añadirse uno y dos suscriptores extra, respectivamente)

2. Amazon Prime Video

En abril de 2013, dos meses después de que Netflix estrenara 'House of cards', Amazon presentó una primera 'temporada piloto' en la que los clientes pudieron elegir qué series pasaban el corte; curiosamente, después no vieron demasiado las temporadas resultantes. Ahora se decide más desde dentro, y los datos parecen decir que es mejor centrarse en las grandes producciones con marcas reconocibles ('El Señor de los Anillos', 'Jack Ryan') que en lo pequeño y de nicho. Sea como sea, su catálogo todavía aloja algunas propuestas más intimistas, caso de 'El fin del amor', interesante serie argentina muestra las muchas formas actuales de amar o desear, de la amistad al poliamor, pasando por el torbellino de las 'apps' de citas.

Para quién es: Para quienes, además de ver películas y series, quieran ahorrarse gastos de envío en sus compras impulsivas

Cuánto cuesta: 4,99 € al mes o 49,90 € al año; tarifas reducidas a la mitad para estudiantes matriculados actualmente en una universidad con dirección de correo electrónico universitaria válida

3. HBO Max

En octubre de 2021, el HBO que conocíamos se transformó en HBO Max, la plataforma construida por WarnerMedia alrededor de su marca de mayor prestigio. Con el cambio llegaron los contenidos fáciles de localizar o las imágenes oscuras más fáciles de descifrar, gracias al salto al 4K. También una ampliación del campo de batalla narrativo: a las producciones complejas y exquisitas de HBO (eso incluye 'The last of us') se unen las más generalistas o basadas en marcas reconocibles de HBO Max. En este último sentido, será aquí donde podrá verse, por ejemplo, 'Welcome to Derry', la precuela de 'It' que prepara el director Andy Muschietti, también autor del reciente díptico cinematográfico sobre el payaso asesino. U otra precuela presuntamente espectacular como 'Dune: The Sisterhood', situada 10.000 años antes de la ascensión del Paul Atreides de Timothée Chalamet.

Para quién es: seriéfilos que saben cómo empezó la era de la Prestige TV; verdaderos creyentes, pese a los deslices, de la religión de DC Comics

Cuánto cuesta: 8,99 € al mes o 69,99 € al año

4. Disney+

El negocio de 'streaming' de Disney desembarcó en España en marzo de 2020, en medio de la tormenta perfecta, al rescate de padres desesperados por encontrar algo con lo que distraer a sus hijos y quemar tiempo de confinamiento. Su fondo de catálogo no tiene fondo e incluye casi un siglo de películas (de animación o no) de Disney, además de casi todo lo imaginable de las marcas Pixar, Marvel, 'Star Wars' y National Geographic. En febrero de 2021 se unió a su oferta, además, la franja 'para mayores' Star, que incluye perlas de las marcas FX (la revelación 'The bear', 'El paciente') y Hulu Originals ('The dropout', 'Dopesick'). Algunos títulos europeos de Disney+ podrían dar seriamente que hablar este año: es el caso de 'Las buenas madres', drama sobre la 'Ndrangheta que ha obtenido el primer premio de Berlinale Series, o 'Tout va bien', tragicomedia familiar protagonizada por Virginie Efira.

Para quién es: padres necesitados de un respiro; fanáticos de Disney, Marvel o 'Star Wars'; sibaritas de las series que saben el valor de marcas como FX y Hulu

Cuánto cuesta: 8,99 € al mes o 89,90 € al año

5. Apple TV+

Sus tiros son pocos pero seguros: series y algunas películas con gente conocida delante y detrás de la cámara. Y en todo momento, el grado de lustre que se espera de cualquier producto Apple. Su comedia estrella es 'Ted Lasso', y su drama más celebrado, 'Separación' (mejor serie internacional de 2022 según este diario), pero su oferta incluye también perlas como 'Dickinson', 'Servant', 'Mythic Quest' o 'Slow horses', series que estarían en boca de todos de verse en plataformas con mayor calado. Este año llegarán títulos tan atractivos como 'Ciudad en llamas', adaptación de la Gran Novela Americana de Garth Risk Hallberg, o 'Masters of the air', miniserie de Tom Hanks y Steven Spielberg sobre la Octava Fuerza Aérea de Estados Unidos durante la segunda guerra mundial. Y, por lo que parece, también la nueva temporada de la monumental 'Fundación'.

Para quién es: creyentes de la máxima 'calidad antes que cantidad'; amantes del 'product placement' de iPhones

Cuánto cuesta: 6,99 € al mes; tres meses gratis al comprar un dispositivo Apple

6. Movistar Plus+

La plataforma de televisión de pago de Telefónica, antiguo producto de la fusión entre Canal+ y Movistar TV, se planteó hace ahora seis años competir con Netflix y HBO produciendo un puñado de cuidados originales propios. De ese plan han surgido series tan ambiciosas como 'La Unidad', 'Libertad' y la colectiva 'Apagón', o comedias tan únicas como 'Vergüenza' y 'Sentimos las molestias', ambas del imparable tándem formado por Álvaro Fernandez Armero y Juan Cavestany. Sus canales de series adicionales permiten ahora mismo, por ejemplo, tomar el pulso a la ficción europea (busquen aquí la mayoría de nuevos 'thrillers' de la BBC) y seguir títulos clásicos del canal de cable Showtime (como la reciente pero, así es, ya clásica 'Yellowjackets', cuya segunda temporada se estrena el 24 de marzo).

Para quién es: devotos de la ficción española menos acomodaticia; seguidores de los 'thrillers' británicos de seis episodios; amantes del viejo hábito del zapeo

Cuánto cuesta: Movistar Plus+ Lite, 8 € al mes; Paquetes de TV en miMovistar, asociados al contrato de líneas fijas y móviles e internet, desde 11 € (Movistar+ Esencial)

7. Filmin

Algo así como un gran paraíso cinéfilo virtual y uno, además, bien señalizado. Demostrando que se pueden organizar los contenidos con criterio, en Filmin apuestan sabiamente por los canales temáticos o las colecciones actualizadas regularmente; la más imponente, quizás, la dedicada a las mejores películas de la historia según el último sondeo de 'Sight & Sound', que alcanza los 137 interesantes títulos. A su colección de cine clásico, de autor y/o de todo el planeta se une una robusta colección de series, sobre todo europeas, que han empezado a alimentar con aguerridas producciones propias como 'Autodefensa' o la inminente 'selftape'. Durante el pico de la pandemia y más allá, Filmin ha acogido las versiones 'online' de grandes festivales nacionales. Y tiene el suyo propio: Atlàntida Film Fest, con títulos importantes disponibles antes de su estreno en cines.

Para quién es: cinéfilos no alérgicos a las series, sobre todo europeas; público que no puede asistir físicamente a festivales de cine

Cuánto cuesta: 7,99 € al mes; 84 € al año

8. ATRESplayer PREMIUM

El paquete de suscripción de Atresmedia permite ver contenidos del grupo antes de su estreno en televisión y, quizá lo más importante, disfrutar de las a menudo atrevidas series originales de la plataforma. Desde finales de 2019 han estrenado 'spinoffs' de algunos éxitos populares, pero también benditas curiosidades como ‘Veneno' (estrenada en HBO Max en Estados Unidos), 'Cardo' (cuya segunda temporada acaba de llegar a nuestras pantallas) o la nunca del todo bien ponderada 'La ruta', la serie existencial sobre el bakalao que no sabíamos que necesitábamos. Este domingo llega, rescatada del cese de operaciones de Liongsate+, la más que esperada ‘Nacho’, irreverente y apropiadamente obsceno acercamiento a la vida y milagros del actor porno Nacho Vidal.

Para quién es: nostálgicos de 'Física o química' y 'UPA'; exploradores de los nuevos confines de la ficción serializada española

Cuánto cuesta: 4,99 € al mes; 49,99 € al año

9. SkyShowtime

Dos gigantes de Hollywood, los conglomerados mediáticos Comcast y Paramount Global, han unido fuerzas, marcas y catálogos para dar forma a esta plataforma tan solo para Europa. En un momento en que las opciones no son pocas, SkyShowtime logra hacerse tentador por el universo de series de Taylor 'Yellowstone' Sheridan; todas esas perlas de Paramount+, Peacock, Showtime y Sky Studios, o franquicias cinematográficas como 'Star Trek', 'Misión: Imposible' y 'Fast & furious'. Además, cinco temporadas de ‘Bob Esponja’ (u ¡ocho! de ‘La Patrulla Canina’) servirán para amansar a las fieras. Todo por un precio más que competitivo: 2,99 € al mes (de por vida) para quienes saquen la tarjeta antes del 25 de abril.

Para quién es: completistas del laberinto del 'streaming'; interesados en las futuras producciones de Peacock, Paramount+, Showtime y Sky Studios; adoradores del entretenimiento hollywoodiense de vieja escuela

Cuánto cuesta: 2,99 € (oferta inicial al 50%) y 5,99 € (después del 25 de abril)