Óscar Gil Regaño, futbolista ilicitano de la selección olímpica, está viviendo en Tokio la culminación de un sueño que se alarga ya durante dos años. 24 meses que no ha hecho más que traerle experiencias positivas desde que Pacheta se la jugó con él para defender el lateral derecho del Elche CF, club que cerraría el curso con el ascenso a Primera División. Óscar, sin embargo, se quedó en Segunda porque el Espanyol, con el que ha vuelto a subir, se decidió a pagar los 500 000 euros de su cláusula. Esta vez se mantendrá en la elite para estrenarse con los de Vicente Moreno.

Acabada la temporada de clubes, el valenciano ha seguido recogiendo los frutos sembrados con tanta dedicación desde benjamines en la escuela del Elche. Primero, la Selección sub-21, con la que estuvo en la semifinal del Europeo de esta categoría, después un inesperado debut con la absoluta que se midió a Lituania en Butarque, mientras los internacionales de Luis Enrique debían permanecer en una ‘burbuja’ por el positivo de Busquets, y ahora los Juegos Olímpicos.

«Estoy viviendo en una nube de felicidad. Estoy viendo recompensando el esfuerzo hecho por mí y mi familia desde que era un crío. En dos años la vida me ha dado un vuelco: dos ascensos, me confirmé con el equipo de mi tierra, Elche, me fichó el Espanyol, jugué la Euro sub-21, la absoluta y ahora estoy en unos Juegos... ¡¿Qué más se puede pedir?!», pregunta retóricamente el lateral derecho de la España que busca el oro. «¿El oro? ¡Ojalá! Estamos capacitados, pero el cuerpo técnico, nosotros mismos, todos insistimos en ir partido a partido, sin confianzas ni relajación», dice Óscar. Y no le falta razón porque la Selección ha sufrido en sus carnes las dificultades que le plantean conjuntos aguerridos como Japón o Egipto. España no pudo pasar del 0-0 ante los africanos en el estreno olímpico. «Es un torneo corto, si no estás con los sentidos a tope, te envían a casa», añade.

Mientras vive las «emociones» olímpicas, «únicas y especiales», el defensa de 23 años valora a quienes apostaron por él. Y ahí Pacheta ocupa un lugar preferente. «Gracias porque todo esto en gran parte es culpa tuya. Te deseo lo mejor y espero que nos volvamos a ver», le escribió en redes al burgalés. El técnico que confió en él, con el que disputó 37 partidos, a pesar de que antes de su llegada solo había podido disfrutar del debut en la Copa.

Este domingo, a partir de las 12:30, Óscar ocupará el lateral derecho de la selección olímpica. De la Fuente, seleccionador nacional en Tokio, sustituirá al lesionado Óscar Mingueza (FC Barcelona) con el defensa criado en la cantera del Elche, que actualmente defiende los colores del Espanyol.