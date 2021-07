El judoca español Nikoloz Sherazadishvili, campeón mundial, cayó ante el ubzeko Davlat Bobonov en la repesca hacia el bronce, una amarga derrota para el favorito que pone fin al sueño de medalla olímpica en los Juegos de Tokio.

"Estoy bastante dolido del resultado", comentó a los medios tras abandonar el dojo entre lágrimas, destrozado al ser vencido de "waza-ari" por un rival conocido, el ubzeko Bobonov y a quien se impuso recientemente en el Mundial de Budapest que proclamó al judoca español campeón.

"Voy a necesitar tiempo para analizar todo lo que ha pasado, no estaba bien desde el primer momento, las sensaciones no eran las que deberían de haber sido para todo lo que había entrenado y preparado", dijo tras recomponerse de la derrota este favorito del judo incluso para los japoneses, que lamentaron su caída.

Una jornada olímpica en la que "veníamos a ganar " y en la que un séptimo puesto sabe a poco para este campeón y última esperanza española de llevarse un medalla en judo en los Juegos, tras el podio hace 21 años de Isabel Fernández en Sídney.

"Iba a por la medalla, tenía ganas de darlo todo y mi preparación era para ganar, pero no sé qué ha pasado", comentó apenado tras la triste caída después de vencer a sus dos primeros rivales de Mongolia y Suecia en combates largos, algo raro en el judoca que gana "normalmente antes de tiempo".

Todo empezó a torcerse cuando perdió en cuartos de final contra su 'bestia negra', el ruso Mikhail Igolnikov, representante de ROC (Comité Olímpico Ruso) y tercero del mundo en Bakú 2018 y Tokio 2019.

Nico Shera, como se conoce al bicampeón del mundo en categoría masculina 90 kg de origen georgiano, cayó de "ippon" por la técnica "Okuri-eri-jime" y a tan solo unos segundos del marcador ante un rival histórico.

La técnica de estrangulación utilizada por el ruso "despistó" al español, que se quedó sobre el tatami sin riego sanguíneo unos instantes dramáticos, pero que se recobró como si nada para combatir contra el uzbeko en su última baza para el bronce, pero no fue su día.

"Ahora mismo no tengo ganas de ver tatami, han sido años muy duros" dijo el campeón español, que quiere descansar aunque ya tiene "la cabeza en las siguientes".

Horas antes de su último combate, su entrenador Quino Ruiz afirmaba a Efe: "no lo he visto bien, no es el Niko al que estoy acostumbrado, no está al 100 %, la cabeza también es importante".

España pone fin así a su última jornada de judo en estos Juegos y suma, junto a esta derrota, la de los judocas María Bernabéu, Cristina Cabaña, Fran Garrigós, Julia Figueroa, Ana Pérez Box y Alberto Gaitero.

El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, afirmaba horas antes del combate en las instalaciones del Nippon Budokan: "El judo es ganar y perder, veníamos con posibilidades con cuatro medallas en mundiales y seguimos pensando con la mente en París".