La nadadora española Nuria Marquès ha dado a España su decimonovena medalla en los Juegos Paralímpicos de Tokio después de conquistar este lunes la plata en la final de los 100 metros espalda de la clase S9 (discapacidad física).

La barcelonesa ha repetido el puesto que logró hace cinco años en Río de Janeiro (Brasil) tras una final muy disputada donde se ha quedado a poco más de un segundo del oro que ha sido para la estadounidense Hannah Aspden.

"Lo he dado todo"

La nadadora española Nuria Marquès se mostró "supercontenta" por la conquista este lunes de la medalla de plata, donde lo dio "todo", aunque le gustaría haber hecho un poco mejor tiempo. "Me he quedado con el 'gustillo' de hacer un poco mejor tiempo, aunque lo he dado todo y no puedo pedir más. En otras competiciones he hecho mejor tiempo, pero he dado mi cien por cien y con eso me quedo", expresó Marquès tras la final.

La barcelonesa se sentía "bastante bien" por ver premiado un trabajo tras "años muy duros". "Sobre todo los dos últimos con la pandemia y ha sido difícil mantenerse físicamente por el parón porque estar dos meses sin nadar no los tenemos ni en vacaciones, y psicológicamente ha sido incluso más", admitió.

La catalana recalcó que ha tenido que "sacrificar muchas cosas". "Incluso en estos últimos meses he tenido que estar lejos de la familia por evitar contagios y este resultado es muy reconfortante y se lo dedico a mis amigos y familia, que aunque no hayan estado físicamente en los momentos más duros, me han ayudado muchísimo y apoyado en todo", confesó. "Cambia la perspectiva de estar por primera vez en unos Juegos a estar en unos segundos, ya sabes dónde te metes, incluso la presión es más alta. Llevo ya varios campeonatos con resultados muy buenos y estoy muy contenta con la gestión que he hecho de este. No puedo pedir más, llegar a la pared y ver que era segunda es un orgullo y honor, me quedo supercontenta", subrayó la española.

Sobre la igualdad de la final, Marquès indicó que se limitó a "dar lo mejor" de sí misma. "Y el resultado que salga que salga porque no depende cien por cien de mí. Iba con la mentalidad de darlo todo, todas estábamos muy parecidas y tenía que dar lo que me quedaban de fuerzas", sentenció.