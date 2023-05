Dani Parejo, el heredero de Baraja en Mestalla

Este miércoles se encontrarán en Mestalla los dos mejores ‘8’ del Valencia CF en el Siglo XXI. Dada la situación del equipo me parece una cuestión espuria, anecdótica, pero a su vez me niego a pasarla por alto. Aunque sea como un simple y minúsculo homenaje a aquellos que nos hicieron felices. Para mí Rubén Baraja siempre será el estandarte de lo que es un centrocampista de construcción y llegada con la personalidad suficiente como para echarse un equipo a la espalda. Mis ojos de niño, todavía alejados de la comprensión del juego, lo disfrutaron y lo asociaron con un Valencia gigante. Y hasta que Dani Parejo no rompió el molde no llegué a disfrutar nada ni remotamente parecido. No llegó al nivel del Pipo, pero mi mirada madura del fútbol nunca se ha sentido más atraída por un futbolista que como lo hizo con el Parejo del Centenario, su historia de redención, liderazgo y juego de balón exquisito. Hoy las urgencias son otras, pero ojalá reciba una ovación a la altura de su leyenda.