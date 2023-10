Con Gayà, Sergi Canós y Mestalla es más fácil

Recuperar dos jugadores es importante para cualquier entrenador de la liga. Para un entrenador del Valencia es la vida. La plantilla es tan corta que cualquier incorporación se celebra y mucho. La vuelta de Sergi Canós, aunque no sea desde el once inicial, es oxígeno puro para el equipo. Su vuelta a la banda reforzará la posición más debilitada de la plantilla por la imprudencia de la propiedad y permitirá dar descanso a los ‘sobreexplotados’ por fuera Diego López y Fran Pérez. El regreso de Canós es muy valioso para el equipo en clave plantilla. La de Gayà es crucial a todos los niveles. Y no solo por recuperar a un lateral izquierdo específico. José es el mejor defensa de la plantilla, pero en muchas ocasiones es la mejor arma de ataque. Además, es fundamental a la hora de dar salida al balón desde atrás. El peso de su brazalete también tiene mucho valor en el campo. Y más para esta joven plantilla inexperta. El Valencia es más fuerte con Gayà, con Canós y con Mestalla. Es la hora de ganar.