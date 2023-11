El valor de las decisiones del Pipo Baraja

Desde el Valencia no se acostumbra a tomar decisiones. No lo hacen desde la directiva, dirección deportiva o lo que sea eso y tampoco desde Singapur. Pero si hay que reconocer a alguien que sí está acertando es Baraja. Desde su llegada ha mejorado todo. Y decir que Baraja está ahí por la apuesta de Corona también es hacer trampas al solitario porque la apuesta número uno era Vicente Moreno. Y no culpo a quien pensaba eso porque yo, en su momento, también entendía que fuera de esa forma.

Pero la realidad es que el mérito de cómo está yendo la situación con Baraja es exclusivamente de Baraja y nadie dentro del club puede anotarse el tanto salvo él. Está siendo capaz de asumir con naturalidad tiempos difíciles y una gestión de plantilla más que complicada porque prácticamente no tiene recursos. Y yo debo reconocer que la temporada pasada, incluso a pesar de la salvación, dudaba mucho de cómo podía gestionar Baraja el futuro más próximo pero las dudas están más que resueltas. Incluso a pesar de la goleada en el Bernabéu previo al parón de selecciones. Porque él ha sido el encargado de potenciar a Javi Guerra, de hacer camino a Diego López y Fran Pérez, de saber encontrar el espacio para Mosquera cuando se lo ha merecido a pesar de su juventud y también de aprovechar a Pepelu y sacarle el máximo jugo posible tras su incorporación el pasado verano. El Valencia no está en buenas manos con Lim, pero sí con Rubén Baraja.