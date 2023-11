A Benítez hay que quererlo y escucharlo

El partido tuvo poca historia. Ninguna. Sin chutar a puerta es imposible. No hay que darle más vueltas. La verdadera historia estaba en el banquillo visitante del Celta. Historia con mayúsculas. Porque Rafa Benítez son palabras mayores en Mestalla. El valencianismo se puso en pie para ovacionar al técnico de «nuestros mejores años de nuestras vidas» en un recibimiento mágico que tocó la fibra y mucho a Benítez. Su emoción fue la de todos. A Benítez hay que quererlo y hay que escucharlo. Lo mejor del Valencia-Celta fue su rueda de prensa. Su mensaje no tiene desperdicio. El técnico dijo alto y claro que a este Valencia le falta «calidad» y «experiencia» y que el mejor escenario para el crecimiento de los jóvenes es combinarlos con futbolistas más hechos. Algo que no pasa en esta plantilla con la media de edad más joven de la Liga. También recordó para poner en valor el trabajo de Baraja que está sacando rendimiento a los chicos «sin tener muchos recursos y fichajes».

La planificación deportiva de verano fue un auténtico desastre y está bien que Benítez se lo recuerde públicamente a Peter Lim y su gente. A la de Singapur y a la de Valencia. Benítez quiere al Valencia. Por eso lo defiende. Y por eso no tuvo miedo en mandarle ayer un recado envenenado al Real Madrid y a los árbitros 19 años después. ¡Benítez les recordó el ‘Ushiro-Nage’! La que le puede caer desde la caverna... Este tío ‘muere’ por el Valencia. Lim quedó claro hace tiempo que no.