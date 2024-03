El Valencia tiene que denunciar como el Sevilla

No es una sensación. Es una realidad. Hay más ganas de hablar de Vinícius Junior esta semana desde Madrid o Brasil que desde Valencia. Me resulta divertido ver cómo desde la capital están esperando las portadas y las provocaciones que no llegan. El implacable rodillo blanco se está quedando con las ganas de aplastar al Valencia, a su afición y a su entorno. Pero no pueden. Porque el club está actuando de forma ejemplar con su campaña de ‘discriminación cero’.

Porque el valencianismo tiene ganas de pasar factura a Vinícius pero sin insultos, como demuestra la canción de la grada de animación. Y porque los periodistas locales están (estamos) por la labor de defender el honor de Mestalla y no de calentar como a algunos les gustaría. A la maquinaria madridista le molesta (con jota) no imponer su relato por encima de todo y todos. El tema arbitral es un claro ejemplo.

La televisión del Madrid se empeña semana a semana en vender un relato arbitral parcial, interesado y falso. Hacer vídeos en un canal oficial del club, se llame Real Madrid TV o las redes sociales del equipo de mi pueblo, con el objetivo de condicionar a los árbitros debería ser sancionable por alguno de los mil comités que tiene la RFEF. LaLiga y el CTA de Medina Cantalejo están hartos de la ‘tele’ de Florentino Pérez. Deberían plantarse por el bien de la competición. El Sevilla ha sido el primero en denunciarlo con el beneplácito de Javier Tebas. El Valencia ya tarda.