Cubarsí es muy bueno, pero Mosquera más

He comenzado a jugar el Barcelona-Valencia en mi cabeza. No sé si preocuparme. Debe ser que no hay fútbol hasta el lunes. Eso será. Uno de los grandes alicientes del partido será el duelo a distancia entre Cubarsí y Mosquera. A cuál de los dos jóvenes centrales más bueno. Entiendo que los culés se ilusionen con Cubarsí porque el chico promete y mucho, pero paciencia. Ni de momento es el mejor central del mundo. Ni tampoco es la reencarnación de Puyol, Koeman, Gerard Piqué y Migueli juntos. Ni siquiera pienso (acepto el debate) que esté preparado para jugar un torneo tan exigente como la Eurocopa. A Balde lo llevaron con calzador al Mundial y pasó lo que pasó. Que le vino grande. Y si Cubarsí va a la selección española también tiene que ir sí o sí Mosquera. Cristhian no tiene nada que envidiarle. Al revés. Ha hecho más méritos. Tiene más y mejores condiciones y acumula más experiencia. Lo único que le falta al bueno de Mosquera es la campaña mediática que rodea a Cubarsí y las ganas desesperadas que tiene el barcelonismo por agarrarse a nuevos ídolos como consecuencia de la caótica gestión de Laporta. Mosquera jugaría en el actual Barça. Estoy convencido. Y no es el único. Gayà tendría sitio en el lateral izquierdo por delante de Cancelo, Alonso o el Balde de antes de la lesión, Mamardashvili sería titular por delante de un Ter Stegen bajo de forma y Pepelu haría mejor las funciones de pivote que Christensen. De Xavi y Baraja ni hablo... Es el día. A por ellos.

Suscríbete para seguir leyendo