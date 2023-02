Se acabaron las excusas

Hay que ir con la verdad cuando la cosa está muy fea. El único culpable de la situación dramática del equipo es Peter Lim, que además decidió no fichar en invierno cuando todo el mundo veía que era urgente y necesario. Él también es el responsable de fichar primero a Gattuso, luego poner a Voro y ahora traer a un técnico con poca experiencia, pero respetado como antigua leyenda. En todo ese calvario, Mestalla ha sido más responsable que Lim y Meriton, y ni un solo aficionado blanquinegro quiere ver al Valencia donde está. Baraja lo sabe bien, por tanto, menos discursos para compartir fracasos y más aplicarse para sumar puntos. La grada siempre anima cuando se hacen las cosas bien, y lo contrario cuando se le toma el pelo. Hoy, ayer y también mañana.

Desde la noche del lunes ha aumentado la preocupación aún más. El Valencia podía haber jugado hasta hacerse de día, pero no hubiera marcado un gol al Getafe. Porque llegados a este punto, no importa el sistema ni incluso el once, solo puntuar. El Valencia está en la UCI y hay que salvarlo con terapia de choque, así que esta noche solo vale ganar a la Real Sociedad, aunque sea en el último minuto y con remate de cabeza de Mamardashvili. Cuando el equipo salga para ir a planta y rehabilitación ya habrá tiempo para otras cosas. Eso es lo único que debe hacer Baraja, que si cogió al equipo en tales circunstancias se supone que tenía un plan, porque no me vale que nos diga que él era muy competitivo, que lo era, es que tenga un plan para ir sumando de tres en tres.

Solo quedaba la Agrupació de Penyes y el jueves dio el paso para romper todas las relaciones con Lim. Demostró, por fin, que está al lado de la afición y que ya no valen medias tintas, por muchos pases vips, viajes y otras atenciones inconfesables de Meriton. Nadie entendía esa neutralidad cuando incluso les habían quitado el local de Mestalla. Al menos Lim ha conseguido algo inaudito en los últimos lustros, unir a todo el valencianismo en su contra.

Reitero que solo nos vale la verdad. Ya dije que alabo la valentía de Baraja para hacer cargo del equipo, pero por favor, menos proclamas más o menos inocentes de cara a la galería y a ganar. La mayoría de la grada de Mestalla sabe comportarse, así que ni una excusa más.