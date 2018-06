Segona plaça de semifinals adjudicada

Solament queden dues places lliures en les semifinals de la Copa Diputació de València d´escala i corda. I és que l´equip de Dénia de Pere Roc II i Tomàs II es va adjudicar ahir una en guanyar a la parella de Godelleta de Francés i Raúl en partida que es va disputar al trinquet de Vilamarxant i que es va resoldre pel tanteig de 60-40.

Pere Roc II i Tomàs II no solament s´han assegurat la presència en les semifinals. A més acabaran la ronda en curs sent líders del Grup B, amb la qual cosa s´enfrontaran amb els segons millors del Grup A. Però no tot són bones notícies per a la formació de Dénia. Acabar primers implica disputar l´eliminatòria de Massamagrell. L´altra es completarà a Vilamarxant, que era el trinquet que volia Pere Roc II.

No és d´estranyar que l´esquerrà de Benidorm tinga preferència per la ´catedral del Camp de Túria´. A Vilamarxant sempre ratlla a gran nivell i ahir no va ser una excepció. En este recinte dibuixa el dau i troba el pou amb precisió mil·limètrica i des del rest és capaç de trobar la llotja inclús sense mirar.

Però el fet d´arribar invictes a la semifinal no és solament pels mèrits del campió de la Lliga i també subcampió en el mà a mà. El seu company Tomàs II està sent el martell que sempre és en la punta tot i espentar a la vaqueta des de més darrere. I para moltíssimes pilotes a més de cobrir a la perfecció la dreta del seu escaleter. Francés i Raúl han dit adéu a la competició. Els de Godelleta s´acomiaden sense cap victòria, la qual cosa és inexplicable perquè han jugat molt a pilota. Ahir també llevant dels tres jocs posteriors al 35-30 favorable a Pere Roc II i Tomàs II, que els cediren sense pràcticament oposar resistència. Un misteri. Amb 50-30 es tornaren a agafar i a jugar al nivell dels d´enfront, però ja era tard perquè a més de la victòria necessitaven els 3 punts.

Les dues places vacants també es decidiran en la comarca del Camp de Túria. Demà a Llíria, Soro III i Salva s´enfrontaran a Giner i Javi. Els vencedors continuaran endavant com a segons classificats del Grup B. I el dilluns al trinquet de la Pobla de Vallbona, Puchol II i Carlos es mesuraran a De la Vega i Jesús. L´equip guanyador es classificarà juntament amb Genovés II i Nacho, que ja tenen el bitllet.