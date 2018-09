Ian pateix contra un gran Canari

La jornada inaugural de l'Individual Bankia de raspall es va resoldre sense sorpreses, és a dir, amb la victòria del vigent campio, però Canari va fer que Ian patira i molt per a guanyar-se la classificació per als quarts finals. La confrontació es va disputar a Xeraco i va concloure amb el tanteig de 25-15.

Els dos primers parcials van ser per a Canari, que va començar millor en tots els aspectes. El mitger va eixir decididament a l'atac i Ian pràcticament es va dedicar a restar des del fons del trinquet sense trobar ocasions per a carregar.

Però el de Senyera es va refer. El primer parcial el va aconseguir al dau amb 3 quinzes de pacte, però tot i això va haver de batallar perquè Canari va tombar un val. A continuació s'igualava la partida a 15, amb el campió trencant la treta del mitger en el tercer val. Els dos últims jocs sí que van ser clars per a Ian. Canari va acusar més el desgast i els seus colps ja no eren tan efectius. Els de Ian sí.

Ian tornarà a entrar en escena el 12 d'octubre al trinquet de Piles on jugarà contra Guadi o Brisca, que s'enfrontaran el dijous de la setmana que ve a Bellreguard.

Independentment del contrari Ian continua sent favorit, però la dificultat comença a pujar. I és que Guadi és un bon especialista del mà a mà i inclús va arribar a la final en l'edició de 2014. Per la seua banda, Brisca és altre número u del raspall, en el seu cas entre els mitgers, i es troba en un moment de forma excepcional.



Debuta Moltó

La competició continua hui al trinquet d'Oliva on debutarà l'altre gran candidat al títol, Moltó, que tindrà a Ricard en la contra.

El de Barxeta porta preparant-se des de juliol per a recuperar el tron de la seua competició preferida, que va perdre l'any passat contra pronòstic. La derrota contra Ian li va fer mal, sobretot en l'aspecte anímic, i va tardar uns mesos a recuperar-se.

El problema era l'autoexigència i el fet de no disfrutar jugant. En corregir este problema amb ajuda professional va recuperar el nivell i tornaren les victòries. Des d'aleshores ha mantingut la seua línia de joc pròpia d'un número u; o de qui aspira a tornar a ser-ho.

Ricard està en procés de tornar a ocupar un lloc important entre les figures. El de Villanueva de Castellón ha tingut una temporada complicada a causa de les lesions. A finals d'abril va ser baixa per una inflamació al coll que li va apartar dels trinquets fins al 18 d'agost.

Evidentment no s'ha pogut preparar el mà a mà com per exemple Moltó. Els precedents entre els dos tampoc li són massa favorables. En les dues edicions que s'han creuat la victòria ha sigut per al de Barxeta per 25-5 i 25-10.