Pablo es classifica amb la llotgeta

Pablo ja es troba en els quarts de final de l'Individual Bankia de raspall. El rest de Barxeta es va classificar ahir al trinquet de Castelló de Rugat on es va desfer de Mario pel tanteig de 25-15.

La confrontació va ser dura, de desgast, pels nombrosos intercanvis entre els contendents. I la victòria va caure del costat roig bàsicament perquè Pablo va començar millor i per la seua eficàcia per a encarar-se a la llotgeta de baix així com a la galeria. Mario, per la seua banda, s'acomiada amb una digna actuació.

En el primer parcial va manar amb claredat Pablo amb la treta. Va ser a partir del segon quan les forces començaren a equilibrar-se, així como les possibilitats de sumar. De fet, el de Barxeta va anotar en el quart val mentre que Mario va disposar de dos. La batalla en este joc va tindre una durada de mitja hora.

A continuació, Mario va estrenar el seu caseller després de tombar un val de Pablo i posteriorment va estar a punt d'igualar a 15, però el de Bicorp no va aprofitar el considerable avantatge de val-15.

Amb 20-10 en l'electrònic va continuar la brega i la igualtat. I com que cada pilotari va fer un joc més Pablo es va guanyar el dret de jugar la següent ronda amb el definitiu 25-15. El pròxim rival del de Barxeta serà el seu paisà Moltó.



Hui a Bellreguard

El campionat continua hui al trinquet de Bellreguard amb l'enfrontament en Guadi i Brisca, que estan enquadrats en el grup imparell. Al vencedor l'està esperant Ian en els quarts de final.

En circumstàncies normals caldria assenyalar a Guadi com a favorit. El de la Llosa de Ranes sempre respon en el mà a mà on inclús va arribar a la final en l'edició de l'any 2014. És un pilotari guerrer, passador i que domina de manera notable tots els colps. No és el que més raspa, el millor reboter, qui té la volea més llarga o qui gaudeix del traure més determinant, però en totes estes facetes està molt pròxim als grans especialistes de cadascuna. A més, es tracta d'un rest enfrontant-se a un mitger.

Però el Brisca d'esta edició dista molt del pilotari d'anys anteriors. En la present temporada, el d'Oliva ha passat a tots els mitgers per l'esquerra i s'ha convertit en el més determinant amb diferència en la seua posició.

En les competicions per equips el seu pes específic ja és semblant al de Moltó o Ian. I sabedor del seu excel·lent moment s'ha preparat per a fer alguna cosa important en el mà a mà. Condicions en té, com s'ha pogut comprovar en els desafiaments de restos contra mitgers, en els quals ha jugat darrere. Solament pateix un poc amb els rebots, que intenta evitar explotant el seu joc d'aire, on no té rival.