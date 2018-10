Nacho elimina a Fageca a Borriana

Nacho és el segon classificat per als quarts de final.

Nacho és el segon classificat per als quarts de final. FUNPIVAL

Els quarts de final de l'Individual Bankia en la modalitat d'escala i corda ja tenen a un altre classificat, Nacho, que ahir va superar per 60-40 a Fageca al trinquet de Borriana en la partida que va encetar la competició en el grup parell.

El mitger de Beniparrell es va haver de treballar i molt la victòria. No en va s'enfrontava a un dels millors especialistes del mà a mà que, si bé les lesions li han llevat poder de pegada, continua sabent com amagar la pilota per a impedir que el rival la torne amb comoditat.

La partida va ser sobretot intensa i dura per als dos protagonistes, que hagueren de parar per a agafar aire en unes quantes ocasions perquè els intercanvis van ser nombrosos i de llarga durada.

Fins a la igualada a 40 els jocs van caure de manera pràcticament alternativa, sent les diferències mínimes en el marcador.

A partir d'ací solament va anotar Nacho, gastant l'aire com l'arma principal, però Fageca sempre va oposar resistència.



Debuta el campió

La següent eliminatòria dels huitens de final es disputarà demà al trinquet de Guadassuar on debutarà el defensor del títol, Soro III. El de Massamagrell ha demostrat en les seues últimes aparicions que està pletòric. Però no tindrà una estrena còmoda perquè enfront formarà Francés.

La sessió de demà a Guadassuar estarà dedicada íntegrament al mà a mà perquè en la primera partida es jugarà el duel entre Moltó i Pablo, tercer dels quarts de final de la competició en la modalitat de raspall.