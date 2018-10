Moltó compleix contra Pablo

L'Individual de raspall ja té al tercer semifinalista, Moltó, que ahir va adquirir el dret de jugar per un lloc en la final en superar a Pablo per 25-10 en partida disputada al trinquet de Guadassuar.

La partida va començar d'acord als pronòstics de la càtedra, és a dir, amb Moltó sent dominador i sumant al dau, a més en joc net. Però Pablo és valent i ho va demostrar. El parcial següent va ser per a ell, també amb el traure, si bé el va tancar en el tercer val perquè el de roig aprofitava la mínima concessió per a fer el quinze. I en el joc posterior quasi es va donar la sorpresa.

Pablo va fer val-15 per a ficar-se per davant i passar al dau. Però Moltó es va mantenir tranquil i va sumar a força de carregar.

Ací es va trencar l'equilibri. La resta de la partida va ser clara per a Moltó, que va posar el 20-10 al rest sense deixar que Pablo fera cap quinze. El blau havia perdut eficàcia en la treta i la pilota no li anava tant com adés.

Encara així Pablo no va abaixar els braços. En el joc definitiu va posar ganes, però Moltó ja havia ficat la directa. Estava concentrat i decidit a acabar, i ho va fer amb autoritat. Moltó jugarà la segona semifinal el dissabte de la setmana que ve a la Llosa de Ranes. El dues vegades campió tindrà en la contra a un dels pilotaris que més va destacar en l'edició anterior, Seve.

El quadre de les semifinals s'acabarà de definir demà al trinquet de Piles. El defensor del títol, Ian, jugarà contra Guadi. El de Senyera ve de guanyar a Canari i el de la Llosa de Ranes ha eliminat a Brisca.