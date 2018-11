Els desafiaments estan de moda

Més enllà de les partides del dia a dia estan els campionats i trofeus oficials que s'organitzen al món professional de la pilota i que donen un toc especial als enfrontaments dels pilotaris que anhelen sumar títols al seu palmarés. Però si hi ha altres partides que també resulten molt atractives al públic, són els desafiaments que sorgeixen, a vegades després de llargues converses, i altres de forma espontània.

Un mes després de la final de l'Individual, l'agenda de partides ha fixat tres xocs que, de ben segur, portaran a un gran nombre d'aficionats a les diferents canxes que acolliran estos enfrontaments en el vessant del mà a mà dins de la modalitat d'escala i corda.

El dia 6 de desembre, el trinquet municipal de Murla acollirà el desafiament individual entre Héctor de Laguar i Tomàs II. Una partida que serà la manera de celebrar, no només el dia festiu, sinó la reobertura del recinte després de la remodelació a què este s'ha vist sotmés.

Este desafiament entre mitgers tindrà les galeries prohibides i comptaran amb Barraca i Blanco com a feridors. Serà en la reballada abans de començar quan es determinarà quin feridor anirà amb cada jugador. D'eixida s'han pactat un total de 2.000 euros que podrien pujar fins al mateix dia de l'encontre.

Altre trinquet que acollirà una partida d'estes característiques serà El Rovellet de Dénia. Va ser el dia 9 d'este mes quan Giner i Pablo de Sella mesuraren les seues forces sobre les lloses. La victòria va ser per al pilotari de la localitat de Murla per un ajustat 60-55. A eixa sessió nocturna es va gestar una altra que tindrà lloc el pròxim dia 23 de desembre, a les 11.30 hores.

Ferrer de Llíber ha sigut ara el jugador que ha volgut desafiar a Giner, amb una condició, tindre a Oltra com a feridor. El pilotari desafiat va acceptar les condicions i comptarà amb l'ajuda de Barraca.

I un altre dels recintes per a desafiaments per excel·lència és el Zurdo de Bellreguard. Tot i que habitualment són les figures de raspall les que organitzen junt amb els trinqueters estes atractives cites, en esta ocasió seran dos jugadors professionals d'escala i corda els protagonistes de la jornada. Francés i Pere seran els que es pengen la corda a este trinquet en què cada vegada té més presència el joc d'aire. Això sí, encara no ha sigut desvelada la data final en la qual es jugarà la partida entre dos jugadors que estan brillant amb llum pròpia en els últims mesos.

El seu destacat paper en el Campionat Individual ha motivat l'organització d'esta bonica confrontació de poders entre un jugador molt tècnic com és Francés i un amb una pegada envejable, com és el cas de Pere. Pròximament es coneixeran més detalls de la partida.